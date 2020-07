“Nel reggiseno…”. La vita in diretta estate, Sandra Milo: la frase che mette in imbarazzo tutti. Conduttori increduli

Siamo a La vita in diretta Estate, Marcello Masi e Andrea Delogu si sono collegati, come ormai di consueto, con le inviate speciali di questa edizione: Sandra Milo e Debora Ergas. Questa volta madre e figlia si sono collegate dalla meravigliosa Sorrento, mostrando ai telespettatori di Rai Uno la freschezza del pesce appena pescato e di alcuni prodotti tipici del territorio, come i famosi limoni.

E proprio riguardo ai limoni, però, Sandra Milo un consiglio imbarazzante: “Se voi prendete qualche piccola buccia del limone e ve lo mettete nel reggiseno, proverete un senso di freschezza straordinario. Subito, dagli studi de La vita in diretta Estate, si è avvertito in sottofondo il suono di alcune risate. (Continua a leggere dopo la foto)























Risate a non finire tra alcuni addetti ai lavori e i conduttori stessi, che non sono riusciti a trattenere la sorpresa suscitata dallo strano rimedio contro il caldo. Dopo l’intervento di Sandra Milo e Debora Ergas nella puntata di oggi de La vita in diretta Estate, la parola è tornata a Andrea Delogu e Marcello Masi. Quest’ultimo, ancora stupito dal consiglio imbarazzante dell’attrice, si è rivolto ai telespettatori di Rai 1 e ha esclamato: “Ma non si può fare!”. (Continua a leggere dopo la foto)























Tuttavia c’è da dire che il rimedio contro il caldo di Sandra Milo è risultato molto stravagante, tanto da suscitare l’ilarità dello studio e anche una battuta di Andrea Delogu. Un giornalista ha di recente svelato perché sia stata scelta proprio Andrea Delogu per la conduzione de La vita in diretta Estate. (Continua a leggere dopo la foto)



La Delogu, comunque, dimostra di essere in grado di spaziare tra vari registri, dal serio al comico. Per esempio, nella puntata di oggi, dopo il consiglio imbarazzante di Sandra Milo, Andrea Delogu ha scherzato: “Userò la tecnica che ci ha consigliato”. Marcello Masi, allora, ha replicato:”Ma che, scherzi?”.

Ti potrebbe anche interessare: “Non se lo aspettava nessuno”. William e Harry, ora la Royal family trema davvero: il retroscena choc