Si parte alla grande a Temptation Island, nella prima puntata della stagione in onda su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia. Il programma cult dell’estate, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, e condotto ancora una volta dall’ex gieffino che la scorsa stagione ha partecipato insieme alla compagna Pamela Camassa all’edizione vip di Amici.

La troupe e il cast da giorni sono sbarcati in Sardegna nel villaggio dell'Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula da una settimana e il programma è andato in onda in anticipo rispetto ai rumors dei giorni scorsi (giovedì 2 luglio alle 21,25 su Canale 5 e non il 7). I milioni di telespettatori hanno già iniziato a vedere all'opera i protagonisti del programma e già dalla prima puntata i colpi di scena sono stati tantissimi.























Le coppie sono sei. Valeria e Ciavy (Andrea Maliokapis), coppia fissa da ormai 4 anni, i due sono ormai fidanzati da tempo ma nonostante questo ad oggi non convivono. Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Lei showgirl-attrice di lungo corso e grande fuoriclasse dei reality; lui attore in perenne ricerca della grande occasione. Alessandro e Sofia, perugini – entrambi divorziati e con figli – con alle spalle il trauma di un tradimento della donna. Andrea (27) e Anna (37): con una visione opposta della loro relazione. Andrea non se la sente di convivere mentre Anna sogna matrimonio e figli.















Annamaria e Antonio. Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Manila Nazzaro, 42 anni, ex Miss Italia, conduttrice radiofonica e televisiva e Lorenzo Amoruso, 49 anni, ex calciatore, opinionista sportivo e imprenditore. Come ogni anno le dinamiche del programma sono le stesse. Nei due villaggi i fidanzati e le fidanzate devono fare i conti con le tentazioni dei single.









Il programma ha sempre un grande successo. Il trash, si sa, tira e pure parecchio ma questo non sembra interessare ad Aldo Grasso, storico opinionista della televisione italiana, che ha completamente affossato il reality e l’ideatrice del format: Maria De Filippi. “Io fatico sempre a capire perché la De Filippi – dichiara Grasso – faccia sempre fare alla donna la figura della zerbinata. Probabilmente sono gli ingranaggi spietati del format, sono le logiche del casting. Sta di fatto che il copione è un po’ sempre uguale”.

