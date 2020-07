Dopo un periodo di silenzio Emma Marrone è tornata a farsi sentire. La cantante, che in questi momenti starà vivendo momenti difficili per la fine della storia di Stefano De Martino sta lavorando duro per cercare i migliori talenti a X Factor. Per chi non lo ricordasse la storia di Emma e quella di Stefano sono strettamente legate. Si erano conosciuti nella scuola di Amici, poi l’amore era scoppiato salvo naufragare per colpa dell’argentina.

Il passato, visto che Emma Marrone ha recentemente fatto pace con Belen. E il karma l'ha premiata.A sorpresa, è diventa una dei giudici della nuova edizione. Le registrazioni sono appena cominciate e la cantante si sente a suo agio in un ambiente profuso di musica; anche perché non è la prima volta che si cala nei panni di giudice: ad Amici di Maria De Filippi lo ha fatto per svariati anni, collaborando persino con Elisa, tra le cantanti più famose in Italia.























Emma Marrone ha messo il turbo e ha sorpreso – al termine dei primi provini che andranno in onda – con delle parole scritte su Instagram. I fan si stanno chiedendo cosa voglia dire. È chiaro che, prima o poi, la Marrone ritornerà a riempire gli stadi. Ha ricordato il suo primo concerto all'Arena di Verona, avvenuto nel 2014, ed è pronta a ritornarci, più carica che mai. Dopo il periodo di quarantena, non vede l'ora di cantare e abbracciare con la sua voce tutti i suoi sostenitori, una notizia che ha fatto impazzire i fan e scatenato commenti sui social.















Emma Marrone, come giudice di X Factor, saprà certamente indirizzare verso la strada giusta quei cantanti che prenderà sotto la propria ala. Ad Amici, aveva preso a cuore Elodie, tanto da iniziare con lei un percorso musicale che aveva portato la ragazza a Sanremo; poi però la cantante di Ciclone ha deciso di seguire altri sound e la collaborazione è cessata (ma non la loro profonda amicizia).











Tra mille impegni ed altri mille ancora, la Marrone ha lanciato una bomba attraverso il suo profilo Instagram: “Mi sto portando avanti. Lo faccio in silenzio. Come piace a me”. Cosa significa questo? Che potrebbe ritornare a cantare su un palco quanto prima, che starebbe organizzando dei tour da fare dopo l’esperienza a X Factor. Non vuole anticipare nulla e i fan sono sempre più sulle spine: “Parlo quando è il momento di parlare”.

