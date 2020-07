Fan in difesa di Stefano De Martino, dopo le foto di Belen Rodriguez pubblicate da chi mentre bacia la sua nuova fiamma Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano che avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex di Stefano De Martino. A beccare la modella argentina con la sua nuova fiamma è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

I paparazzi hanno fotografato Belen in barca mentre bacia appassionatamente un altro. Si tratta di Signorini ha condiviso la copertina del suo giornale con il bacio bollente tra Belen e Antinolfi, suscitando critiche velenose verso la showgirl. Parole che molti sui social stanno condividendo con Belen che, a differenza di Stefano De Martino, trova ben poche lance a suo favore.























"Cambiano fidanzati come fossero mutande" osserva ad esempio qualcuno. E ancora: "Dimenticano i mariti o le mogli nel giro di qualche giorno, questo è il valore che danno alle relazioni", "Non riesce a farsi un'estate senza finire in copertina con un uomo diverso dall'anno prima!", "Il traditore era Stefano?". Ma c'è anche chi nota un velo di tristezza nello sguardo di lei: "Non mi sembra molto felice".















Certo è che mentre è ormai decollata la storia tra Belu e il suo nuovo compagno, De Martino sembra si sia consolato con un'altra Rodriguez. Stiamo parlando di Mariana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, con la quale Stefano pare abbia trascorso un'intero weekend romantico in barca con l'ex gieffina. Con l'uscita di quest'ultimo gossip, nelle ultime ore è spuntata una frase in una storia di Instagram di Simone Susinna, ex concorrente de L'Isola dei Famosi ed ex compagno della bella Mariana.











Non si è fatta attendere la reazione di Simone, il modello con la quale Mariana Rodriguez ha fatto coppia fissa fino a qualche tempo fa. I due insieme rappresentavano una delle coppie più belle dello showbiz italiano. Peccato però che, dopo l'uscita dell'anteprima del servizio di Chi, Susinna ha scritto un messaggio nelle sue storie di Instagram dove non ha fatto nomi e cognomi ma il riferimento al gossip odierno è più che lampante. "Dalle stelle alle stalle". Quattro parole chiare e concise che rappresentano una dura frecciatina per la sua ex fidanzata. La bella venezuelana risponderà? E soprattutto, parlerà anche del nuovo probabile flirt con Stefano?

