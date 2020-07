Seconda puntata bollente a Temptation Island. A quanto riportano le anticipazioni infatti ci sarebbe maretta tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno visto che poco prima di entrare Pietro aveva ribadito la volontà di sposare Antonella Elia entro la fine dell’anno o, al massimo, prima della prossima primavera.

Venendo al sodo, sembra che lui, nel promo trasmesso su Canale 5 in questi giorni, abbia visto la sua fidanzata in atteggiamenti equivoci con uno dei tentatori di Temptation Island. E tutto ciò lo avrebbe fatto molto arrabbiare. Intanto poco fa Amedeo Venza ha riportato un’anticipazione proprio sui due fidanzati di Temptation Island 2020, asserendo che pare abbiano già fatto il falò di confronto. Un falò che sembra essere stato davvero accesissimo. Cos’è successo? Come riportato dall’influencer direttamente nelle sue storie su instagram sembra che Antonella Elia abbia addirittura alzato le mani su Pietro Delle Piane a Temptation Island. Continua dopo la foto























Amedeo Venza, sempre nelle sue storie su instagram, ha poi voluto dare qualche dettaglio in più sul presunto falò finale tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia a Temptation Island. Difatti lei avrebbe perso la pazienza perchè lui avrebbe avuto degli atteggiamenti equivoci con qualche single di Temptation Island di Filippo Bisciglia. Continua dopo la foto















“Volano sberle…Il falò lo vedremo verso l’ultima puntata…Lei avrebbe alzato le mani a Pietro per via del comportamento poco corretto all’interno del villaggio…”Sarà andata davvero così? Pietro Delle Piane cosa potrebbe aver mai fatto per far perdere le staffe in questo modo ad Antonella Elia, la quale ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Uomini e Donne Magazine? Continua dopo la foto















L’influencer, sempre su instagram, si è poi chiesto: “Alla fine dell’accesissima discussione…La domanda finale posta da Filippo Bisciglia a Antonella Elia è stata la seguente: ‘Vuoi uscire insieme a Pietro Delle Piane?’ Cosa avrà risposto? Lo scopriremo solo vivendo…” Antonella Elia di Temptation Island potrebbe davvero lasciare definitivamente il suo promesso sposo? C’è il serio rischio che la coppia vip di Temptation Island 7 potrebbe scoppiare alla fine del percorso nei sentimenti?

