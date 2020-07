Momento d’oro per Antonella Clerici, la conduttrice è infatti pronta a tornare all’opera dopo un anno di stop. Un anno che le ha dato modo di riflettere sulla sua carriera e le concesso di ricaricare le batterie per non mollare quando la Rai sembrava orientata a guardare oltre. E invece i dati le hanno dato ragione. Antonella Clerici non solo tornerà a presiedere la fascia del mezzogiorno di Rai1 alla conduzione di un nuovissimo cooking show che sostituirà La prova del cuoco di Elisa Isoardi.

Ma a quanto pare le novità per Antonella Clerici non sono finite qua. Difatti il popolare portale televisivo TvBlog.it ha riportato che quest’ultima potrebbe condurre nella prossima stagione televisiva anche un nuovo talent show in prima serata su Rai1. Di cosa si tratta? La versione senior di The Voice. Difatti stavolta nel talent show dovrebbero partecipare solo persone in là con gli anni (dai 60 anni in su). Continua dopo la foto























Il blog TvBlog.it, dopo aver rivelato che Antonella Clerici pare sia in lizza per condurre su Rai1 il talent show The Voice Senior, ha anche dato qualche altra succosa indiscrezione. Difatti il portale televisivo di Blogo ha rivelato che The Voice Senior sarebbe già in fase di scrittura. Al momento non è dato sapere chi saranno i coach, ma pare che il talent show dovrebbe essere composto da 5 – 6 puntate. Continua dopo la foto















La suddetta trasmissione dovrebbe essere prodotta da Fremantle (casa produttrice di programmi molto amati dal pubblico a casa come X Factor e Italia’s got talent). Al momento non è dato sapere molto di più. Tuttavia se tutti questi rumor venissero confermati, per Antonella Clerici si profilerebbe un ritorno su Rai1 davvero con i fiocchi. Continua dopo la foto

















Quello che è sicuro è che Antonella Clerici è pronta a far vedere il suo valore. Ieri intanto la conduttriche ha voluto ricordare il maestro Ennio Morricone, scomparso nella notte tra domenica e lunedì. “Addio Ennio Morricone…La sua musica ci accompagnerà per sempre…”.

Ti potrebbe interessare: “Bocciata!”. Elisa Isoardi, prova costume da bollino rosso: si presenta in spiaggia e piovono critiche