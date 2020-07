“Bocciata!”. Elisa Isoardi, prova costume da bollino rosso: si presenta in spiaggia e piovono critiche

Smaltita la delusione per l’addio alla prova del cuoco Elisa Isoardi si gode qualche momento di relax. La conduttrice beccata da Oggi si regala un pranzo a base di pesce nel ristorante preferito. Elisa Isoardi mostra una splendida forma giunonica sulla spiaggia di Maccarese, in provincia di Roma, ma rimanda la prova costume: tra mascherina, leggings e occhiali da sole è alquanto coperta.

E le critiche non sono mancate. Molti quelli infatti che sottolineano una forma non perfetta. Elisa Isoardi guarda avanti senza dare spazio alle critiche anche perché una nuova stagione si sta aprendo. Archiviata la Prova del cuoco, che tornerà sotto mutate e bucoliche spoglie nelle sapienti mani di Antonella Clerici (titolo provvisorio: La cucina del bosco), Elisa Isoardi è pronta per un nuovo programma. Continua dopo la foto























Molto legata alla famiglia, Elisa Isoardi prima della chiusura del programma aveva dichiarato in diretta : “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata. Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo?’ Lo diciamo, tanto lo sanno tutti”. Questa situazione non le ha messo ansia. Continua dopo la foto















Rivolgendosi al genitore, ha detto: “Sto facendo il lavoro più bello del mondo”. Poi si è soffermata maggiormente sulla figura materna, ammettendo che Irma è una donna forte e tenera e l’ha rassicurata per il suo futuro professionale. Inizialmente gli occhi di Elisa Isoardi sono diventati lucidi, poi le lacrime sono scese giù nel momento in cui ha visto alcune immagini del suo paese natio. Davvero molto bello anche il messaggio del collega Claudio Lippi, che si è complimentato. Continua dopo la foto



















L’uomo ha quindi affermato: “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fotto, ma questa è la verità che io sento di dire”. Qualche giorno fa è uscita fuori una news clamorosa che vedrebbe il leader della Lega, Matteo Salvini, al lavoro con i vertici della Rai per piazzare la sua ex Elisa in un altro programma. Ma conferme su queste indiscrezioni non sono arrivate.

