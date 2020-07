L’attore morto a soli 24 anni. Una morte improvvisa, che ha scioccato tutto il mondo dello spettacolo, e le cui cause restato ancora un mistero. La famiglia del giovane interprete, che aveva iniziato questa carriera da giovanissimo diventando una star, non ha infatti ancora reso noti i motivi del decesso.

Si chiamava Sebastian Athie ed era un attore di Disney Channel Latin America e protagonista di “Once”, la serie tv in cui interpretava il ruolo di Lorenzo Guevara. Nato in Messico ma trasferito a Buenos Aires da piccolo, diventando argentino di adozione, Sebastian aveva iniziato a recitare a 16 anni. Era il 2012. Poi, cinque anni dopo, è arrivata la svolta quando la Disney lo ha scelto per il ruolo che lo ha reso famoso, quello di Lorenzo Guevara. (Continua dopo la foto)























La serie tv “Once” è stata prima trasmessa in Argentina e poi in tutto il Sud America. E Sabastian, a 24 anni, era diventato uno dei giovani attori più pagati del Sud America. Recentemente, nel 2019, l’attore aveva anche pubblicato il suo primo disco da solista. Non appena è uscita la triste notizia, Disney Channel Latin America ha pubblicato un messaggio di cordoglio sulla pagina Instagram ufficiale. (Continua dopo la foto)















“Riposa in pace, Sebas – si legge nel post – La tua arte e il tuo sorriso rimangono per sempre. Con molto dolore, ci rammarichiamo della partenza di Sebastián Athié, che ricorderemo per il suo grande talento, la compagnia, la professionalità e, soprattutto, il cuore enorme. Accompagniamo la sua famiglia, i colleghi, gli amici e i fan nel suo addio”. (Continua dopo foto e post)











All’ultimo saluto di Disney Channel Latin America si è unita anche l’associazione nazionale attori del Messico, dove l’attore era nato: “Con profondo dispiacere, condiviso da tutta l’associazione riportiamo la significativa morte di Sebastian Athie. Mandiamo un grosso abbraccio di solidarietà ad amici e parenti con il nostro più profondo cordoglio”. Diversi anche i colleghi che in queste ore stanno manifestando il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa del giovane attore.

