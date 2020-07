Pronta a tornare in pista Benedetta Parodi non sta più nella pelle. La conduttrice è infatti ai nastri di partenza con un nuovo programma targato La7. Benedetta Parodi, secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni sembra stia lavorando a un format che non si discosterà molto da quelli degli scorsi anni. Il tema sarà quindi sempre quello della cucina.

Così dopo aver condotto sulla rete di Urbano Cairo I menù di Benedetta dal 2011 al 2013 l’ex giornalista di Studio Aperto non molla, anzi raddoppia. La soffiata arriva dal sempre informato Dagospia, che chiarisce che la sorella di Cristina non lascerà Real Time per La 7. La Parodi raddoppierà semplicemente i suoi impegni e garantirà quindi una presenza maggiore sul piccolo schermo. Oltre alla nuova edizione di Bake Off la 47enne sta preparando una trasmissione pomeridiana in onda dal lunedì al venerdì alle 18 in punto, subito dopo Tagadà di Tiziana Panella. Continua dopo la foto























Il nuovo format si chiamerà molto probabilmente Senti chi mangia e non sarà altro che una gara culinaria con concorrenti e giudici. Alla moglie di Fabio Caressa il compito di mediare, condurre la gara, e portare la propria esperienza raggiunta dopo tanti anni dietro i fornelli. A quanto pare sono previste, almeno all’inizio, ben 35 puntate dello show. Continua dopo la foto















Di recente Benedetta Parodi è finita al centro della polemica per via di una parmigiana di melanzane. La conduttrice è stata presa di mira su Instagram per la preparazione del noto piatto. La Parodi ha infatti rivelato sul suo account social di non mettere mai le melanzane sotto sale perché utilizza sempre quelle fresche. Continua dopo la foto











Non solo: Benedetta ha pure sconsigliato ai suoi follower di aggiungere olio nel sugo di pomodoro durante la cottura. Due affermazioni che hanno fatto storcere il naso a parecchi, perlopiù puristi della ricetta tradizionale che prevede il sale sulle melanzane per eliminare l’acqua in eccesso e l’olio per rendere più gustoso il sugo. La Parodi ha preferito ignorare i commenti, scegliendo come sempre di seguire la sua filosofia in cucina Negli scorsi mesi Benedetta Parodi è stata assai chiacchierata per via degli attacchi dei suoi fan alla collega Benedetta Rossi. La food blogger è stata duramente criticata per il suo aspetto fisico sotto un post condiviso dalla Parodi. Nessuna delle due, però, ha replicato agli haters.

Ti potrebbe interessare: “Che botta!”. Belen Rodriguez, un altro colpo durissimo: stavolta sarà tosta da digerire. Cosa è successo