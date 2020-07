Momento difficile per i protagonisti di Uomini e Donne. Da una parte all’altra d’Italia rimbalzano voci di coppie in crisi. L’ultima in ordine di tempo era stata quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Lui al fianco di Sossio Aruta e Ursula per il battesimo della piccola Bianca e lei non pervenuta. Prima ancora c’era stata Gemma Galgani e Sirius.

Come stiano esattamente le cose tra loro nessuno lo sa davvero. Ma da uno degli ultimi messaggi della dama sembra che la storia sia agli sgoccioli tanto che potremmo rivedere Gemma in studio a settembre. Poi, la notizia delle ultime ore, che coinvolge altri due protagonisti particolarmente amati e seguiti. La loro storia è ai titoli di coda. Continua dopo la foto























Tra Andrea Melchiorre e Olga Kosenko è finita. A dare l’annuncio l’ex corteggiatore di Valentina Dallari a Uomini e Donne. Il web influencer ha così confermato i gossip dell’ultimo periodo: per settimane si è parlato della fine della liaison con la modella di origini russe. Ora, stanco dei pettegolezzi, è stato lo stesso 29enne a chiarire la faccenda, ammettendo di essere tornato di nuovo single. Continua dopo la foto



















Andrea è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ma ha deciso di rompere il silenzio per rispetto dei follower che lo seguono su Instagram quotidianamente. Melchiorre ha confidato che la storia d’amore con Olga è finita da mesi, più precisamente da marzo e quindi prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. L’ex tentatore di Temptation Island ha preferito non svelare i dettagli di questa rottura che tanto ha sorpreso i fan. Sul suo account Instagram Olga ha rivelato che i rapporti con Andrea sono rimasti ottimi e da parte di entrambi c’è stima reciproca. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Ho ordinato un tramonto per due…. chi sa se accetti l’invito …. Un post condiviso da Andrea Melchiorre (@andreamelchiorre1) in data: 28 Giu 2020 alle ore 12:01 PDT



“Le relazioni iniziano e finiscono. Tutto qui, ognuno va avanti con la sua vita”, ha dichiarato Andrea Melchiorre su Instagram. La storia d’amore con Olga Kosenko è durata a malapena due anni: il primo incontro è avvenuto nel 2018, grazie ad amici in comune. Melchiorre si è sempre dichiarato molto innamorato dell’ex fidanzata, tanto da parlare di matrimonio e figli. Ma, evidentemente, qualcosa è andato storto…Prima dell’incontro con Olga Melchiorre ha avuto una breve liaison con Valentina Dallari, conosciuta proprio a Uomini e Donne, e ha poi vissuto due flirt con altre due ex corteggiatrici del programma di Maria De Filippi: Giulia Latini e Martina Luchena.

