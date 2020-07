“Sì, Maria De Filippi”. La bomba (e non è esagerato) su Alfonso Signorini. E gli altri tremano

Alfonso Signorini, la notizia è imperdibile. Ancora tante le sorprese previste per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality show non si è trattenuto. Come è noto ormai a tutti, Alfonso Signorini ha rivelato di avere un debole per Can Yaman, ma tra i pensieri del conduttore un altro nome ‘gironzola’ da diverso tempo. Ecco di chi si tratta.

Pochi mesi e dal prossimo settembre il pubblico italiano tornerà a spiare i Vip della casa più famosa d’Italia. E nell’attesa, sempre meglio riflettere bene sui concorrenti. Per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non vuole rinunciare all’effetto ‘scoop’ e sulla lista degli inquilini inserisce anche il suo nome. I fan non crederanno alle loro orecchie. (Continua a leggere dopo la foto).























La sua partecipazione al reality show potrebbe davvero stravolgere gli equilibri della casa e non solo. La luce della sua visibilità potrebbe del tutto oscurare del tutto quella degli altri concorrenti. Stiamo parlando proprio di Maria De Filippi, richiesta a gran voce all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma cosa penserà Queen Mary di tutto questo? (Continua a leggere dopo la foto).















In cima ai pensieri di Alfonso ci sarebbe ancora Can Yaman, ma nelle vesti di ospite. Rimane ancora del tutto in dubbio, la partecipazione della reginetta di Canale 5, anche se, da quanto emerge dai rumor diffusi in rete, le probabilità che Maria De Filippi entri nella casa più spiata d’Italia si fanno avanti e colpiscono nel segno. Un cenno da parte di Queen Mary sarebbe auspicabile. (Continua a leggere dopo le foto).









Tra l’attesa e una conferma, rimane fuori dubbio che per la nuova edizione del reality la lista dei candidati si fa sempre più interessante. Una stagione con il ‘botto’ quella prospettata dalla redazione, che stenta ancora a rivelare del tutto le novità. Il pubblico italiano, questo è certo, non correrà il rischio di annoiarsi. E con Alfonso Signorini alla conduzione tutto, a quanto pare, potrebbe davvero accadere.

