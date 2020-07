Da settimane Stefano De Martino è al centro del gossip. Non passa giorni in cui l’ex ballerino e marito di Belen Rodriguez non venga accostato a una donna. La foto di lui con gli amici in barca a vela e con un’amica bionda accanto aveva acceso gli animi. Era stato poi lo stesso Stefano De Martino a spegnere gli entusiasmi e raccontare tutto.

La ragazza in questione si chiama Emma e è un cara amica del ballerino napoletano. A fare più sensazione è ben altro gossip, quello lanciato nei giorni scorsi da Dagospia di un flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Sui social è uno degli argomenti più chiacchierati. E nonostante la netta smentita da parte del conduttore di Made in Sud, Dagospia insiste nel parlare di una relazione amorosa clandestina tra la conduttrice e il ballerino che sarebbe stata proprio alla base della rottura con Belen Rodriguez. Continua dopo la foto























Una possibile valida motivazione dell’insistenza di Roberto D’Agostino ci è stata fornita da Giovanni Ciacci nella puntata di oggi di Ogni Mattina: “Secondo il mio modestissimo parere vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito”. Il costumista e consulente di immagine tiene una curiosa rubrica all’interno della trasmissione di Adriana Volpe e Alessio Viola, Ogni mattina attraverso la quale, di solito, commenta i look dei personaggi dello spettacolo. Continua dopo la foto















Nella puntata di oggi di Ogni mattina, però, Ciacci ha voluto dedicare qualche minuto al presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi confessando che, secondo lui, settimana prossima usciranno delle interessanti dichiarazioni sulla relazione amorosa tra i due: “E’ una mia supposizione ma se D’Agostino ha parlato in questa maniera vuol dire che qualcuno delle tre famiglie ha parlato” nonostante il fatto il ballerino abbia già smentito la notizia. Continua dopo la foto











Adriana Volpe che qualche minuto prima ha ospitato Andrea Denver è prontamente intervenuta per difendere la collega Alessia Marcuzzi da tutta questa situazione: “Io difendo Alessia a spada tratta per presa di posizione” ha dichiarato la padrona di casa che subito è stata bloccata da Giovanni Ciacci: “Da questa mattina il web su Alessia Marcuzzi è completamente impazzito, è cambiato tantissimo e le parole sono altre” ma la Volpe non ci sta e ha ribattuto: “Ma non se lo merita! Tempo al tempo, vedrai come stanno le cose” ultimando poi il discorso così: “Io ne prendo le distanze, non so quello che dici”

