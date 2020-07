Ciavy e Valeria, a Temptaion Island scoppia la bomba: “La coppia ha lasciato il villaggio”

L’edizione 2020 ha fatto capire di essere bollente, piena di intrighi e rivelazioni. Sulle 6 coppie in gara se ne sono dette già tante. 21 giorni duranti i quali si metteranno alla prova, rifletteranno sul loro rapporto e il futuro.

Il tutto, con la compagnia dei single e delle tentatrici, pronti a mandare in confusione fidanzati e fidanzate. I video di presentazione hanno fatto già emergere i punti di forza e i punti deboli delle coppie, molte delle quali hanno già dei problemi di fiducia. Una di queste è quella composta da Ciavy e Valeria, che sono fidanzati da 4 anni e sono venuti a Temptation Island per capire se il loro rapporto può andare avanti. Come raccontato nel video, infatti, Valeria non si fida di Ciavy perché in passato ha scoperto alcune cose che l'hanno fatta soffrire, come il fatto che lui sentiva altre ragazze e si è anche incontrato con una di queste.























"Lei ha scoperto qualche messaggino – ha raccontato il PR di Ladispoli – mi ha perdonato, non ha mai scoperto. Non so se sono innamorato ma lei lo sa. Le voglio bene molto, lei è innamorata". "Non ho scoperto solo messaggi. Ho scoperto che era in albergo con un'altra ragazza. Ho scoperto i suoi tradimenti e, anche se non l'ha mai ammesso, io lo so. L'ho visto con i miei occhi". Poi le cose sono peggiorate col primo video, quando lui ha ammesso che "il primo anno ero innamorato poi con il tempo l'amore è calato".















"Lui ha detto che una donna gli serve perché gli porti la colazione a letto. Pensa che io sia un maggiordomo? Se sono diventata appiccicosa, controllandogli i movimenti, è perché non mi fido. Ho scoperto troppe cose. Sono gelosa da donna innamorata. Mi sono annullata per lui e nemmeno se lo merita. Ha detto che non è innamorato. Quindi che fa con me? Lo lascio libero di potersi innamorare di nuovo".









In queste ore Gossip News Italia ha lanciato un’indiscrezione bomba sulla coppia che sta partecipando al programma di Filippo Bisciglia. Come sappiamo le puntate del reality show sono registrate e Ciavy e Valeria avrebbero definitivamente chiuso la loro relazione. Non solo, Valeria avrebbe baciato il tentatore Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne, con il quale è nato subito un bel feeling. Secondo Gossip News la coppia avrebbe lasciato in anticipo il villaggio Is Morus Relais, dove si gira la trasmissione.

