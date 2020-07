“Qualcosa non torna” Oscar Branzani e Eleonora Rocchini: i dubbi dei fan agitano i social

Una storia infinita quella tra Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. Dopo fiumi di chiacchiere sembra infatti tornato il sereno nella coppia. O almeno così sembra dalla foto che circolano suoi social. A quanto si apprende infatti Oscar Branzani e Eleonora starebbero passando un periodo di relax insieme. L’ex coppia di uomini e donne non è nuova a tira e molla e i dubbi crescono.

Fino a pochi giorni fa il ritorno di fiamma pareva cosa certa, poi alcune dichiarazioni dell'ex corteggiatrice toscana hanno posto più di un dubbio. "Non sono fidanzata e anche se lo fossi non lo direi", ha risposto di recente via Instagram la Rocchini ai curiosi che volevano sapere qualche chicca in più della sua vita privata. Quindi? Con Oscar nessun riavvicinamento? Pare che le cose stiano in un altro modo; vale a dire che la toscana e il fascinoso napoletano si stanno frequentando nuovamente dopo il gran trambusto dei mesi scorsi relativo alla loro rottura.























Nelle scorse ore, scrive Gossip.it, sia Oscar sia Eleonora si sono immortalati nella cornice del mare di Capri, a bordo di una barca. Nessuna foto insieme. Pare però che sia tutt'altro che una coincidenza il fatto che sia lei sia lui abbiano preso il largo nelle acque cristalline campane nei medesimi luoghi. Insomma, tutto fa credere che Branzani e la Rocchini si siano rilassati sulla stessa imbarcazione.















Altro discorso il fatto che Eleonora abbia voluto evidenziare che non è fidanzata. Probabilmente l'ex corteggiatrice, di comune accordo con Oscar, ha preferito optare per un profilo molto basso per la re-union sentimentale. Anche perché la rottura consumatasi nei mesi scorsi ha provocato molto rumore, coinvolgendo la sorella dell'ex tronista.











Per farla breve, non è per nulla remota l'ipotesi che il bel partenopeo e la toscana abbiano deciso di darsi una nuova possibilità, senza però dare nell'occhio. Ricordiamo che il naufragio sentimentale tra Branzani e la Rocchini è stato assai movimentato. Oggi i due ex protagonisti di Uomini e Donne sembra però che abbiano superato in modo brillante le crepe che si erano create nella relazione. Tutto fa credere che sono 'ripartiti', all'ombra del Vesuvio. Ma soprattutto all'ombra del gossip.

