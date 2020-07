Una settimana fa le polemiche per l’abbraccio in diretta con Romina Power in violazione delle norme anti covid. Adesso per Mara Venier arriva una bella soddisfazione. Zia Mara, che neppure nei momenti più difficili del lockdown ha lasciato orfani i suoi telespettatori, sta per tornare. E a saltare di gioia sono anche i suoi ammiratori.

Domenica In torna ad allietare i telespettatori di Rai Uno nel mese di luglio. A comunicarlo una nota stampa diffusa da Viale Mazzini. Mara Venier può dormire sonni tranquilli perché… no, non le toccherà fare gli straordinari. I vertici hanno scelto di confezionare quattro puntate con la formula ‘Il meglio di’, vale a dire estrapolando i momenti salienti della brillante stagione appena conclusasi. Il programma durerà due ore, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dove saranno riproposte le interviste più allettanti della scorsa edizione. Continua dopo la foto























Si comincia domani, domenica 5 luglio, con la riproposizione delle chiacchierate tra ‘Zia Mara’ e Carlo Verdone, Patty Pravo, Isa Barzizza e Alessandro Siani. Nelle altre puntate rivedremo Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Carlo Conti, Achille Lauro, Loretta Goggi e Romina Power, Christian De Sica, Giovanna Ralli e tanti altri ospiti. Continua dopo la foto















La stagione del programma guidato da Mara Venier, chiusasi la scorsa domenica, è stata brillante dal punto di vista del gradimento dei telespettatori. Naturalmente lo show e la conduttrice hanno già staccato il pass della riconferma per il prossimo anno televisivo. Tutto è filato liscio, nonostante l’emergenza sanitaria. Continua dopo la foto

















Anzi, il dramma del covid ha spinto ancor più in alto gli ascolti della trasmissione, che si è rivelata all’altezza del compito non facile di informare e trattare l’argomento coronavirus. L’unico neo è capitato all’ultima puntata, quella andata in onda il 28 giugno. Mara Venier, bypassando le norme anti contagio in vigore, ha abbracciato l’amica Romina Power che pochi giorni prima aveva pianto la scomparsa della sorella Taryn. Ai tempi del coronavirus la tv si è rimodulata come ha potuto, battendo strade inedite. Tra queste la riproposizione di repliche di vari programmi. Verissimo, come Domenica In, è stato riorganizzato in casa Mediaset con la formula ‘The best of’. Inoltre, sia da Rai sia da Mediaset, per riempire i palinsesti sono state tantissime le repliche rimesse in onda.

Ti potrebbe interessare: “Senza meta”. Gianni Morandi e la compagna Anna così sui social: mai visti così. E i commenti fioccano