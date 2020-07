Temptation Island 2020 è appena iniziato e il pubblico sta conoscendo le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra loro anche Antonio e Annamaria. Lei ha 43 anni e un matrimonio alle spalle, lui 33 e una bambina di 3 anni nata da una precedente relazione. Sono fidanzati da più di 2 anni, vivono a Napoli e hanno deciso di partecipare al reality perché Annamaria ha alcuni dubbi sulla loro relazione, nonostante sia molto forte l’amore che prova per Antonio.

Che vuole dimostrare a lei di essere l’uomo giusto e di essere cambiato rispetto al passato, quando pare si sia lasciato andare a qualche comportamento non corretto. “Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto a essere l’uomo che vuole”, ha detto nella sua presentazione prima di partire per la Sardegna. (Continua dopo la foto)























Già nelle prime ore al villaggio, però, Antonio ha iniziato a flirtare con le single e Annamaria, dal pinnettu, ha commentato in modo piccato il suo comportamento: “Strunz”, l’ha definito più volte vedendo quelle immagini.. Ora, come riporta Il Giornale, un’altra batosta per lei che arriva però da social network dove è nato un tam tam da parte di molte ragazze che assicurano di averlo conosciuto, alcune anche in maniera molto approfondita. (Continua dopo la foto)















Sono tante le donne che hanno iniziato a raccontare di avere un vissuto insieme ad Antonio: “Antonio quante bugie hai raccontato? Comunque mi auguro per te che sia cresciuto, ma il lupo perde il pelo ma non il vizio”, ha scritto una ragazza lasciando intendere che con lui ci sia stato qualcosa. Un messaggio che ha scatenato una valanga di commenti da parte di altre che pare lo abbiano conosciuto. (Continua dopo le foto)











“Non cambierà mai! Mai avuto dubbi su di lui, grande attore. Io addirittura sapevo che giocava a calcio e l’anno scorso che la figlia era la nipote”, ha scritto un’altra. E durante la messa in onda del programma di Filippo Bisciglia le testimonianze su di lui si sono moltiplicate: “Il 31 dicembre 2019 stava a casa mia, figurati un po’”. E poi: “Quante palle hanno detto, lui fidanzato da 2 anni e mezzo… Ma tutt’apposto?” e “Antonio usciva con me a dicembre, non sapevo fosse fidanzato”, ha scritto una a Deianira Marzano. Insomma, dai social sembra che Antonio abbia una vita molto intensa al di là del rapporto con Annamaria…

