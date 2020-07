Erica Wall, 300 kg sulla bilancia ma dopo Vite al limite è diventata un’altra: foto

‘Vite al limite’ è il programma di successo trasmesso su Real Time che negli Usa si chiama ‘My 600lb life’. Punta di diamante dello show è il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, il dottor Nowzaradan, che in ogni puntata si trova di fronte a grandi sfide, tutte per riuscire ad aiutare i suoi pazienti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo.

Trascorso almeno un anno dall’inizio del percorso di dimagrimento intrapreso nella clinica di Houston, Texas, escono aggiornamenti e foto su come sono cambiati i protagonisti e tra i tanti ecco come ritroviamo oggi Erica Wall, protagonista della quinta stagione della serie tv. Quando si è presentata nella famosa clinica, Erica aveva già superato i 300 kg ma oggi, a distanza di anni, la sua vita è completamente cambiata. (Continua dopo la foto)























Originaria di Lompoc, in California, dopo un intervento allo stomaco non riuscito, la 44enne si è rivolta al dottor Nowzaradan per perdere peso e riuscire di nuovo a compiere le azioni quotidiane. Fino a quel momento Erica si rifugiava nel cibo come risposta alle avversità a cui la vita l’aveva messa di fronte. Come la morte della mamma, la persona per cui nutriva un attaccamento e un sentimento profondo, che la sconvolse radicalmente. (Continua dopo la foto)















Un lutto che ha influito molto sul suo peso eccessivo. Suo padre, poi, la umiliava di continuo chiamandola “Godzilla” mentre il compagno non sembrava volerla aiutare in questo difficile percorso. Ma alla fine Erica Wall ce l’ha fatta da sola. Dopo un inizio un po’ tormentato, è entrata nel programma Vite al Limite e ha seguito in modo molto preciso la dieta anche se ha avuto qualche scivolone quando il suo ragazzo, Jimmy, ha deciso di lasciarla. (Continua dopo la foto)











Dopo questo ennesimo momento difficile però le cose sono migliorate: Erica ha perso 86 kg e ha potuto sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Il processo di dimagrimento è poi proseguito a gonfie vele. Già allora aveva dimostrato grande forza di volontà e ha continuato con la dieta e lo sport anche dopo il programma. Oggi Erica è un’altra e pare anche che abbia ripreso a vedersi con l’ex fidanzato. Sui social ci sono poche informazioni su di lei, ma le ultime foto del 2019 la ritraggono ancora dimagrita e, a quanto sembra, di nuovo in grado di godersi la vita.

