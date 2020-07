Quali sono le 10 canzoni che hanno venduto di più nel 1988? E le 10 parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2014? E i 10 cibi che abbiamo consumato di più nel 1965? E i 10 nomi preferiti dai genitori nel 1960? Due squadre di celebrities si affrontano per scoprire curiosità di ogni tipo: musica, cinema, spettacolo e tanto altro. Nel segno dell’attualità, ma anche del ricordo. Questo il filo del programma ‘Top 10’ condotto da Carlo Conti in onda il venerdì sera su Rai Uno.

Venerdì 3 luglio è andata in onda l'ultima puntata dello show che ha visto molti ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. "Il bilancio è più che positivo, molto oltre le nostre previsioni: onestamente il 19% di share e 4 milioni di spettatori non ce li aspettavamo, perché è un periodo strano e perché è sempre difficile proporre qualcosa di nuovo in tv", ha raccontato il conduttore in un'intervista rilasciata a Panorama.























"Non è stato facile entrare in scena e dire "buonasera" nel vuoto assoluto. – ha detto il conduttore alle prese con le restrizioni per evitare il contagio dal coronavirus – La risposta dello studio è fondamentale, percepisci l'atmosfera, intuisci la reazione degli spettatori a casa. Per questo in Top Dieci ho voluto gli applausi campionati: creano atmosfera, senti un briciolo di calore, riempiono o sottolineano certi momenti, come l'ingresso di un ospite".















Il programma è stato un grande successo e ha visto nuovamente Carlo Conti in una veste che ormai i telespettatori amano. Semplicità e professionalità unite alla simpatia toscana che lo ha sempre contraddistinto. Nell'ultima puntata il conduttore si è reso protagonista di una gaffe che ha fatto il giro del web scatenando l'ilarità degli ospiti in studio e dei telespettatori.









Durante l’ultima classifica si parlava dolci e al terzo posto c’era anche la crostata. A quel punto Carlo Conti ha preso il dolce per mostrarlo ma gli è scivolato dalle mani facendolo finire in terra. Sergio Friscia non ha resistito e, prendendolo in giro, ha detto: “Hai un futuro da pasticcere”. Tra le risate il conduttore ha cercato di giustificarsi: “Volevo solo farvi vedere meglio quanto è bella”.

