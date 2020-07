Bianca Guaccero, lacrime e voce rotta: cosa è successo nell’ultima puntata di Detto Fatto

Bianca Guaccero con la voce rotta e in lacrime. La conduttrice, in occasione dell’ultimo appuntamento della stagione di Detto Fatto, ha ricevuto una splendida sorpresa ma poi non è riuscita a trattenere la commozione. Jonathan Kashanian ha infatti inserito il nome di Bianca ai vertici della sua Superclassifica, lanciando un lungo filmato con cui ha ripercorso i momenti più belli vissuti a Detto Fatto accanto alla sua collega.

Il filmato ha emozionato molto la padrona di casa tanto che per qualche istante non è riuscita a prendere la parola, lasciando che il pubblico la sostenesse con un applauso più che caloroso. Poi si è ripresa e, rivolgendosi ai telespettatori, ha deciso di ringraziare tutti per questa esperienza incredibile: "Vorrei dirvi tante cose, però mi limito a ringraziarvi perché questo è stato un anno un po' particolare", ha esordito.























"Lo è stato per tutti – ha continuato la conduttrice di Bitonto -, ma per noi in particolar modo dall'inizio di questo anno abbiamo lottato tanto per continuare ad andare avanti con questa grande famiglia di Detto Fatto. E se alla fine siamo riusciti a vincere noi contro tutto e tutti è perché ci vogliamo bene, siamo persone sane e pulite ed è un'occasione rara poter lavorare con gente che si vuole bene davvero".















Sempre in lacrime, la bella Bianca ha poi proseguito: "Ora dobbiamo andare a casa, io non vedo i miei genitori da Natale e mia figlia da qualche settimana. Sono felicissima per tutto quello che mi date, la grande forza che abbiamo tutti i giorni per andare avanti ce la date voi. Ci avete sostenuto e amato, ci date l'energia per andare avanti. Grazie a voi da casa".











In questi giorni, come di consueto, sono tanti i programmi che stanno andando ‘in vacanza’ e anche per Bianca è arrivato il momento di concedersi un po’ di relax. Relax che, dalle ultime indiscrezioni, durerà più del solito quest’anno. A quanto pare, infatti, la prossima edizione di Detto Fatto tornerà in onda a fine ottobre e in una fascia oraria diversa. Ma il pubblico può dormire sonni tranquilli: Bianca Guaccero ci sarà.

