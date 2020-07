Andrea Delogu, gaffe a ”La vita in diretta Estate”. Non si accorge de collegamento e deve cedere alle scuse

Lunedì 29 giugno Andrea Delogu e Marcello Masi hanno debuttao in televisione con l’edizione estiva de ”La vita in diretta”, il contenitore pomeridiano condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Era stata la stessa Delogu ad annunciarlo sul suo account Twitter dove, a dir la verità, già qualche tempo fa aveva lasciato presagire che certi pettegolezzi erano più che fondati. Andrea – speaker radiofonica, presentatrice e scrittrice – è al timone del programma insieme al giornalista Marcello Masi. La 38enne si è detta felicissima di questa opportunità, decisamente prestigiosa dopo una lunga carriera fatta di tanti sacrifici e piccoli, grandi, passi. (Continua a leggere dopo la foto)























“Sono felicissima di dirvi che insieme a Marcello Masi condurremo La vita in diretta Estate dal 29 giugno. Grazie Stefano Coletta (direttore di Rai Uno, ndr) per la scelta scellerata e grazie anche a tutti i critici tv che hanno accolto con entusiasmo questa mia opportunità, non me l’aspettavo”, aveva scritto Andrea Delogu su Twitter. (Continua a leggere dopo la foto)















Nella puntata Andrea Delogu è stata protagonista di una gaffe. Dopo aver intervistato Marco Maddaloni, judoka originario di Scampia che ha commentato l’abbattimento della Vela Verde nel suo quartiere di Napoli, la conduttrice doveva passare la parola ad Albano Carrisi, ospite in collegamento dalla sua tenuta di Cellino San Marco. (Continua a leggere dopo la foto)









A quel punto le telecamere hanno inquadrato Andrea Delogu che, però, non si è accorta dell’imminente collegamento con il cantante pugliese ed è rimasta imbambolata dimenticando di presentare Al Bano. Evidentemente avvisata dai tecnici in studio e dal collega, Andrea si è scusata col pubblico: “Scusa, mi emoziono”, ha detto la conduttrice.

“Sto preparando un funerale, ho preso una bara”. Al Bano choc a ‘La vita in diretta Estate’