Nell’ultimo periodo si è parlato molto di Albano Carrisi. Ospite di tanti programmi televisivi, il cantante di Cellino San Marco ha lasciato senza parole i conduttori de ”La vita in diretta Estate” e i telespettatori. Durante l’intervista in collegamento con la sua tenuta pugliese, Al Bano ha fatto una confessione choc.

Solo poche settimane fa, l'ex marito di Romina Power era finito in mezzo alla bufera mediatica quando aveva fatto sapere l'ammontare della sua pensione: 1.400 euro, che però non gli sarebbero sufficiente, considerando il suo tenore di vita. Dopo quelle dichiarazioni, Al Bano era stato travolto dalle critiche ma in un'intervista su DiPiù aveva deciso di fare delle precisazioni.























Il cantante aveva fatto sapere di non avere alcun problema economico e che, nonostante l'emergenza coronavirus che gli ha impedito di guadagnare con la musica, sta bene. Però, è ovvio, anche Al Bano, come tutti quelli che lavorano in ambito musicale, ha avuto delle perdite per via dell'emergenza sanitaria visto che gli eventi musicali e i concerti sono stati tutti bloccati.















Al Bano ha trascorso la sua quarantena nella sua tenuta di Cellino San Marco in Puglia insieme a Loredana Lecciso, ai figli Bido e Jasmine e alla ex moglie Romina Power che viveva in una dependance della tenuta. Proprio durante l'ospitata a 'La vita in diretta', il cantante ha parlato della sua quarantena e del concerto post lockdown di stasera, venerdì 3 luglio, al Policlinico di Bari, dedicato agli operatori sanitari in prima linea contro la pandemia.









Poi è arrivata una confessione choc, davvero inaspettata. “Sto preparando un funerale, ho preso una bara”, ha rivelato il cantante di Cellino San Marco lasciando esterrefatti i conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu.

“È il funerale del covid. Ho messo la data di nascita e aspetto di mettere la data di morte. Festeggeremo”, ha detto quindi il cantante precisando che quello che sta organizzando è il funerale del coronavirus e non il suo. In studio, ovviamente, si è scatenata l’ilarità e sono partiti gli applausi.

