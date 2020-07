Bianca Guaccero e Rocco Siffredi, imbarazzo totale a ‘Detto Fatto’. È successo tutto in diretta

L’ultima puntata di ‘Detto Fatto’ ha raggiunto livelli al limite della censura. Tutta ‘colpa’ dell’attore di film vietati ai minorenni, Rocco Siffredi, che si è rivolto nei confronti della conduttrice Bianca Guaccero in modo particolarmente ‘hot’. Essendo l’atto conclusivo della trasmissione, gli interventi di tutti i presenti sono stati più leggeri del solito e ci si è resi protagonisti anche di battute e di siparietti divertenti. Non a caso, anche Jonathan Kashanian riesce sempre a sorprendere.

L’uomo ha infatti dato vita ad una sorpresa, facendo mandare in onda appunto un filmato di Rocco dedicato proprio alla padrona di casa della trasmissione Rai. Il video, abbastanza breve e registrato con uno smartphone, non ha bisogno di interpretazioni. Come è suo consueto fare, Siffredi non ha ovviamente scelto giri di parole facendo dichiarazioni clamorose che hanno messo non poco in imbarazzo la presentatrice. Che dopo il video è sembrata alquanto arrossata in volto. (Continua dopo la foto)























Il re dei film a luci rosse ha ammesso che se Bianca Guaccero dovesse decidere di entrare a far parte del suo mondo, “le manda tutte a casa”, in riferimento alle colleghe. Poi, Rocco Siffredi ha ancora affermato: “Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta. Secondo me dai cento volte di più e se arrivi nel nostro mondo, lo sappiamo, le mandi tutte a casa”. E, come anticipato poco fa, Guaccero si è vergognata tantissimo per questa sorpresa di Jonathan. (Continua dopo la foto)















Kashanian ha successivamente raccontato il dialogo avuto con Rocco: “Quando lui mi ha mandato il video, gli ho detto grazie e mi fa: ‘Quando si fa?’ e io: ‘Non so quando andrà in onda’. Lui ancora: ‘No, quando si fa il provino di Bianca Guaccero’. Avresti un futuro nel mondo dell’hard”. A quel punto, la Guaccero ha riso come non mai e si è subito compreso che nulla fosse stato programmato. La donna ha commentato: “Grazie per la fiducia che mi hai dato. Rocco, oggi guadagno un punto in più”. (Continua dopo la foto)









Nell’ultimo appuntamento odierno la Guaccero ha deciso di dedicare una canzone ai suoi fan e a tutti quelli che in questi mesi l’hanno seguita in televisione. “Ho deciso di cominciare questa puntata cantandovi una canzone. I versi della canzone li voglio dedicare a tutte le persone che ci seguono con tanto affetto che ci hanno dato sempre la forza per andare avanti”.

Bianca Guaccero mai vista così. Lo ha fatto per ‘festeggiare’ l’ultima puntata di ‘Detto Fatto’