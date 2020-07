Ci sarà un po’ di rivoluzione nei programmi Rai il prossimo autunno. La Prova del cuoco non è stato rinnovato, lo storico show, in tv da quasi vent’anni, è stato chiuso per volere dell’azienda di viale Mazzini.

Dopo l'addio di Antonella Clerici e due anni di conduzione di Elisa Isoardi, i dirigenti hanno scelto di cancellarlo dal palinsesto. Addio anche a 'Vieni da me', la trasmissione guidata da Caterina Balivo. Come spiegato nel corso dell'ultima puntata, la conduttrice campana ha deciso di tentare nuove strade, lasciandosi alle spalle il passato per dare una svolta alla sua carriera dedicandosi così ad altri progetti.























E Detto Fatto di Bianca Guaccero? Il programma è ancora in onda e verrà trasmesso fino al 3 luglio, poi chiuderà i battenti. Ma non lo rivedremo a settembre come sempre: lo stop durerà fino a fine ottobre. Una lunga pausa causata dal Giro D'Italia 2020, la manifestazione sportiva infatti è stata posticipata a causa del coronavirus e andrà in scena dal 3 al 25 ottobre.















Detto Fatto, che ormai ha una squadra collaudata composta da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi, infatti si sposterà per lasciare spazio al nuovo show di Milo Infante che farà da traino alla trasmissione. L'obiettivo della Rai, secondo alcune fonti, sarebbe quello di migliorare gli ascolti che quest'anno non sono stati esaltanti e valorizzare al meglio lo show della Guaccero. Durante l'ultima puntata del programma, Bianca Guaccero ha fatto una grande sorpresa ai suoi telespettatori.









Conduttrice e attrice, la Guaccero è anche una cantante e ha deciso di dedicare una canzone ai suoi fan e a tutti quelli che in questi mesi l’hanno seguita in televisione. “Ho deciso di cominciare questa puntata cantandovi una canzone. I versi della canzone li voglio dedicare a tutte le persone che ci seguono con tanto affetto che ci hanno dato sempre la forza per andare avanti”, ha detto la conduttrice prima di intonare la canzone lasciando tutti senza parole.

