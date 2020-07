Prima puntata e tante critiche. Temptation Island è iniziata col botto. Se i riflettori sono tutti puntati su Antonella Elia e Pietro, in odore di matrimonio entro la fine dell’anno, a far discutere sono soprattutto Valeria e Ciavy insieme da quattro anni. Lei si è rivolta al reality perché “avendo una figlia, non posso permettermi di perdere tempo. Credo che lui non sia più innamorato di me”. Una motivazione importante, che fa da ampio prologo a quanto avvenuto in trasmissione.

Dalle parole pronunciate da Ciavy durante le battute iniziali di Temptation Island è di fatti emerso un tradimento che ha causato molte polemiche. "Lei ha scoperto qualche messaggino – ha raccontato il PR di Ladispoli – mi ha perdonato, non ha mai scoperto. Non so se sono innamorato ma lei lo sa. Le voglio bene molto, lei è innamorata".























Ma la verità, secondo Valeria, è ben diversa: "Non ho scoperto solo messaggi. Ho scoperto che era in albergo con un'altra ragazza. Ho scoperto i suoi tradimenti e, anche se non l'ha mai ammesso, io lo so. L'ho visto con i miei occhi". Poi le cose sono peggiorate col primo video, quando lui ha ammesso che "il primo anno ero innamorato poi con il tempo l'amore è calato".















Valeria si è prima chiesta "perché non mi lasci??", poi è esplosa così: "Lui ha detto che una donna gli serve perché gli porti la colazione a letto. Pensa che io sia un maggiordomo? Se sono diventata appiccicosa, controllandogli i movimenti, è perché non mi fido. Ho scoperto troppe cose. Sono gelosa da donna innamorata. Mi sono annullata per lui e nemmeno se lo merita. Ha detto che non è innamorato. Quindi che fa con me? Lo lascio libero di potersi innamorare di nuovo".











“Non perdo tempo, io ho una bimba. L’ho perdonato perché sento di avere dentro delle colpe. Anche io ho sbagliato e lui alle single non l’ha detto. Lui non vuole dirlo. Non lo dice non perché vuole proteggermi ma perché si vergogna”. Il quadro è quello che è, ma sui social network in tanti hanno cominciato a fare polemiche sull’atteggiamento stesso sfoggiato da Ciavy a Temptation Island. 2“Riassuntone prima puntata, a thread: Ciavy non dice alla ragazza che non la ama da due anni, ma la mamma di lei gli stira le mutande e lei gli fa acqua e limone al mattino se la tiene. Valeria quasi capisce e quasi limona co’ uno. Facciamo tutti il tifo per lei”, esordisce così un utente, facendo un breve riassunto sulla situazione.

