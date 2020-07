Alessia Cascella è una delle tentatrici di Temptation Island e su questo non ci piove, anche se però ci sembra un volto super riconoscibile, già intravisto da qualche parte, ma dove?! Per non perdersi nessuna puntata di Temptation Island 2020, bisogna ricordare che va in diretta su Canale 5 in prima serata, e in replica il giorno dopo su La 5. Inoltre, tutte le puntate del reality sono reperibili in streaming e on demand su Mediaset Play e su Witty TV. Ma torniamo ad Alessia Cascella, e alla sensazione che la fa apparire così familiare, pensando proprio di averla già vista da qualche parte.

Allora non resta che fare una cosa, addentrarsi in tutto quello che c'è da sapere sulla bella napoletana che ha partecipato anche ad un altro noto, notissimo programma sempre griffato Mediaset. Ecco chi è la tentatrice di Temptation Island, Alessia Cascella. Neanche a dirlo, la prima puntata di Temptation Island 2020 ha elargito al grande pubblico di appassionati da casa, enormi e contrastanti emozioni. Sottolineare quanto alcune coppie sembrino essere già sull'orlo del precipizio, risulta abbastanza banale, come ad esempio Ciavy e Valeria. Pure tra Sofia e Alessandro hanno avuto inizio le prime problematiche sentimentali. La domanda che ci poniamo fin dal 2005, anno della prima edizione è: chi riuscirà a resistere alle tentazioni più a lungo possibile? Ed ecco che torniamo a parlare di loro, delle single, le tentatrici, fra cui figura Alessia Cascella e di cui stiamo per svelare tutte le sue facce.





































Alessia Cascella è un'ex Miss Italia nonché ex volto di Uomini e Donne, la ricordiamo su canale 5 nel programma di Maria de Filippi, edizione 2019, come corteggiatrice di Giulio Raselli. Ma ecco ulteriori dettagli sulla tentatrice di Temptation Island 2020. Occhi verdi, lunghissimi capelli biondi e labbra molto carnose: la giovane Alessia Cascella nella vita la modella e sogna, un giorno, di diventare un'attrice. Nasce a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, luogo in cui vive con la sua famiglia, Alessia è classe '95 e la sua carriera di modella ha visto l'alba già da anni.









Dopo aver frequentato il liceo linguistico, la Cascella ha proseguito i suoi studi all’Orientale, frequentando la facoltà di Mediazione Linguistica. A soli 18 anni è stata decorata con la fascia di Miss Cinema Planter’s Campania. Prima di entrare a far parte dei protagonisti di Temptation Island, Alessia Cascella nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne: sedendo su uno degli sgabelli delle corteggiatrici di Giulio Raselli, anche se con scarso risultato. Per mantenersi in forma Alessia è solita praticare tanto sport, appassionata di pole dance e palestra in generale.

