“Ah, ecco…”. Marco Guercio, si scopre chi è il tentatore di Temptation Island 2020. Quante volte in tv…

Marco Guercio, occhi color del mare e bellissimo. Il tentatore di Temptation Island porta con sé tutto il fascino della sua terra d’origine, la Sicilia. Fisico scolpito, sguardo intenso e anche un bel cuore, Marco Guercio non è un volto del tutto sconosciuto al pubblico italiano. Infatti il bel siciliano ha già avuto modo di farsi apprezzare. Conosciamolo meglio.

E se dicessimo “Ragazzi e ragazze” di Maria De Filippi? Ebbene si, Marco Guercio ha partecipato al dating show di Uomini e Donne, ma non ha retto al confronto con la nota opinionista Tina Cipollari. I due hanno litigato e Marco ha deciso di abbandonare l’avventura “per non deludere i genitori”. Marco, puro sangue di Palermo e giovanissimo. Ha 28 anni e le idee molto chiare sul futuro. Su altezza e peso non ci sono ancora informazioni sul web, ma la curiosità è tanta e non tarderanno ad arrivare. (Continua a leggere dopo la foto).























Un ragazzo serio, nato il 18 gennaio e pieno di pretendenti che, però, non sempre riescono a conquistare le sue attenzioni. Marco ha la testa sulle spalle e non ama le avventure. Le sue relazioni sono state sempre scelte per amore e mai per divertimento. Ama la famiglia e il suo mestiere, il parrucchiere e tra le sue passioni più grandi, viaggiare. Tatuaggi? Per il momento, nessuno visibile. (Continua a leggere dopo la foto).















Nello studio di Maria De Filippi fu legato a Greta, poi Valentina, lascia il dating show perché: “Non arrivava più al pubblico l’immagine di ciò che sono realmente. Ho deciso di andarmene per non deludere i miei genitori. Temevo che non mi riconoscessero più come il ragazzo che hanno cresciuto. Non c’è niente di eroico nel mio comportamento. La mia famiglia mi ha cresciuto con valori sani ed io non potrei mai dimenticare questi insegnamenti. Siamo una famiglia modesta, che fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma siamo felici”. (Continua a leggere dopo le foto).









Nonostante Marco ami da sempre la sua vita, il mondo dello spettacolo è sempre stato un chiodo fisso. E il giovane, ambizioso e dolce parrucchiere di Palermo, ha già il suo seguito di fan. Circa 5mila follower sul profilo Instagram e tante foto condivise che vi aiuteranno a fare chiarezza sul suo carattere e su ciò che ama coltivare. Oggi Marco vanta un look più ‘selvaggio’, un tentatore di altri tempi pronto a rimettersi in gioco.

