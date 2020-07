L’edizione numero 7 di Temptation Island sembra destinata a lasciare il segno. Sono passati solo pochi giorni che qualcosa sta già bollendo in pentola. Valeria è scoppiata in lacrime dopo che il suo boyfriend ha confessato a una tentatrice di non essere innamorato. Un pianto che lascia presagire come, nelle prossime puntate, ne vedremo delle belle.

Inutile dire però che gli occhi di tutti sono puntati su Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la coppia che maggiormente accende la fantasia dei telespettatori. Ancora di più dopo quanto successo in autunno con la polemica scoppiata su Carlo mentre Antonella Elia era chiusa nella casa del Grande Fratello. Antonella Elia e Pietro che hanno avuto anche i rispettivi falò: assolutamente tranquilli. Tuttavia proprio Pietro Delle Piane ha fatto una confessione a Filippo Bisciglia che ha sicuramente spiazzato tutti i telespettatori. Continua dopo la foto























L’attore ha svelato a quest’ultimo la sua intenzione di voler sposare Antonella Elia una volta finita questa esperienza nel reality show delle tentazioni:“A Novembre ho chiesto ad Antonella di sposarmi…Sono riuscito a farle dire di sì…Se le cose andranno bene e usciremo insieme…O quest’anno all’inizio dell’anno nuovo ci sposeremo…”. Continua dopo la foto















Successivamente Filippo Bisciglia ha mostrato a Pietro Delle Piane a Temptation Island 2020 un video della sua fidanzata Antonella Elia in cui si diverte insieme ai vari tentatori. Un video abbastanza innocuo che non ha scosso più di tanto l’attore di origini romane. Una volta finito questo RVM, Pietro Delle Piane ha però rivelato al conduttore di essere assai sorpreso nell’aver sentito alcune dichiarazioni della sua fidanzata, asserendo. Continua dopo la foto











“Lei è convinta che io sia gelosissimo…Io sono geloso, ma il giusto…Comunque io qui me la sto vivendo bene…Bevo e mi diverto…” Insomma per ora l’avventura del fidanzato di Antonella Elia a Temptation Island pare essere iniziata senza particolari turbolenze.

Anche Antonella Elia a Temptation Island ha affrontato il suo primo falò. Ma in questa circostanza la donna è rimasta con l’amaro in bocca nel momento in cui Filippo Bisciglia ha rivelato di non avere nessun video del suo fidanzato Pietro Delle Piane da mostrarle. E infatti Antonella Elia, che è stata recentemente criticata da Deianira, ha esclamato (scherzosamente?): “Oh nooooo…Anche se mi avesse tradito almeno lo vedevo…Ma non è possibile…”

