Pochi giorni alla fine del programma ma Detto Fatto continua a regalare ore di divertimento. Chi non si è divertito oggi è stata Alessia Marcuzzi, tirata in ballo da Jonathan durante la quotidiana striscia di gossip da lui guidata. La conduttrice, al centro recentemente di voci che la volevano a un passo dalle separazione con il marito Paolo Calabresi Marconi è stata tirata per la giacca.

Molti siti e giornali infatti hanno ipotizzato che i due fossero vicini alla separazione, come stanno dunque le cose? A fare chiarezza è intervenuto Jonathan Kashanian mentre invece Bianca Guaccero ha lanciato un appello alla collega: “Io non ci sto capendo niente. Alessia sei single o no dicci la verita?”. Dunque argomento della SuperClassifica di Detto Fatto di oggi erano i vip single, mentre in una scorsa puntata si è scoperto un retroscena su Loredana Lecciso. Continua dopo la foto























Jonathan ha inserito anche Alessia Marcuzzi in classifica. Sulla conduttrice infatti girano dei rumors sulla sua presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi alimentate anche da due dettagli. Il fatto che la conduttrice sia andata in vacanza da sola con la figlia Mia senza il marito e che abbia postato delle storie in compagnia di Francesco Facchinetti, suo ex compagno e padre di Mia. Continua dopo la foto















Tanto è bastato ad alimentare le voci della fine del suo matrimonio ma Jonathan a Detto Fatto ha chiarito: “In realtà Alessia non ha mai confermato e pochi giorni fa ha postato una storia dove lei e la figlia guardavano la tv. Ad un certo punto si sono intravisti dei piedi di un uomo: era il marito”. Inoltre ha raccontato a Bianca Guaccero che la coppia è stata paparazzata insieme. Continua dopo la foto















L’argomento sulla presunta crisi tra Alessia Marcuzzi ed il marito a Detto Fatto si è quindi concluso con l’appello alla conduttrice da parte da Bianca Guaccero e Jonathan che ha concluso: “Noi aspettiamo la verità per capire come stanno le cose. Alessia ti prego visti che ci risposti sempre, chiamaci o diccelo nelle storie”

