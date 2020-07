Una notizia che arriva all’improvviso per una delle coppie che più hanno fatto discutere: parliamo di Andreas Muller e Veronica Peparini. Per chi non li conoscesse si tratta di una coppia uscita a Amici, lui entrato come allievo e lei insegnante. Subito dopo le prime indiscrezioni una vespaio di polemiche si era sollevato. Il motivo è presto detto: la differenza di età.

Andreas Muller ha 24 anni, mentre Veronica Peparini più del doppio. Numeri che a loro sembrano non importare: convivono da un anno e mezzo e tutto sembra filare lascio. Anzi, di più visto chea Nuovo, Veronica Peparini e Andreas Muller spiazzano tutti. Lui infatti confessa: "In futuro mi piacerebbe avere un bimbo nostro", aggiungendo che al momento non c'è nessuna gravidanza in corso ma "non escludiamo nulla".























I due, durante l'intervista a Nuovo, hanno inoltre confessato come la differenza d'età non abbia mai influito nemmeno nella loro sfera più privata: "Non abbiamo nessun problema, anzi. Per via del lavoro stiamo spesso in giro, ma forse proprio il fatto di non vedersi tutti i giorni mantiene vivo il rapporto e aumenta il desiderio di stare insieme e di ritagliarsi tempo per stare soli."















Visto che Veronica Peparini e Andreas Muller hanno pagato in prima persona il pregiudizio della gente, hanno deciso di fare qualcosa di concreto. I due hanno infatti pubblicato un libro dal titolo L'amore non è un numero, sul quale Andreas Muller ha raccontato: "Lo abbiamo scritto sia per i fan che ci sostengono, sia per le persone che non ci conoscono. In più può essere un ottimo spunto per non far sentire soli coloro che vivono una situazione familiare simile".











Nato il 2 Giugno 1996 a Singer (Germania), Andreas Muller ha 24 anni. Da piccolo si trasferisce in Italia, dove ancora oggi vive. La passione per la danza nasce all’età di 9 anni e a 15 ha iniziato a frequentare l’Accademia e la strada dove ha studiato l’Hip Hop e la Break Dance. Nel 2016 ha deciso di provare ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, riuscendo a raggiungere il Serale. Durante la preparazione a questa cruciale fase, però, il ballerino si è infortunato ed è stato costretto ad abbandonare il programma. Un duro colpo per Andreas Muller, il quale aveva creduto tanto in questo sogno. Attualmente Andreas Muller è uno dei ballerini professionisti della scuola di Amici e affianca colei che è diventata la sua compagna, proprio Veronica Peparini, di cui però parleremo nelle prossime righe.

