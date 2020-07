Non ha portato bene l’anno appena concluso a Giovanna Abate. La storia con Sammy Hassan infatti sembra già al crepuscolo. Tra loro, è sicuro, c’è chi una risata sotto i baffi se la sarà fatta: è Davide Basolo, l’Alchimista per i fan di Uomini e Donne, non scelta di Giovanna Abate. Della storia tra la dama e Sammy sappiamo poco se non che sembra arrivata al capolinea.

“Incompatibilità caratteriale” riportano alcuni siti di gossip. Sarebbe questa la motivazione della fine della relazione tra l’ex tronista romana e Sammy Hassan, vocalist e modello capitolino di 34 anni. I due avevano scelto di uscire insieme dal programma di Maria De Filippi poche settimane fa. Dopo le prime foto iniziate a circolare sui social e sul web il gossip si è scatenato. Giovanna Abate sempre più vicina alle sue amiche e proiettata al lavoro, Sammy sempre più spesso pizzicato con bellissime ragazze nelle serate mondane nei locali romani. Continua dopo la foto























Giovanna Abate ha chiesto tempo ai suoi sostenitori per fare chiarezza sui suoi reali sentimenti verso il modello, con il quale il feeling in trasmissione sembrava speciale. A dare un ulteriore indizio sul difficile momento che la coppia starebbe attraversando, la risposta della 24enne a un commento di una fan sotto un suo post Instagram. L’utente scrive: “Sei una delle rarissime ragazze bellissime senza esser rifatta. Però cerca di essere sincera con chi ti segue e basta coprire certa gentaglia”. Continua dopo la foto















E Sammy Hassan? Sarebbe stato quello maggiormente bersagliato dopo la presunta fine della sua storia d’amore (non hanno ancora ufficializzato). Oggi, durante le sue Instagram stories, si è sfogato perché riceve vagonate di insulti al giorno. Ed è arrivato al limite. Non capisce come mai venga preso di mira in quel modo – considerato che nessuno al momento conosce i reali motivi della rottura – e ha detto: “Quant’è antipatico il fatto di essere ricoperto d’insulti come se piovesse. Livelli d’intelligenza altissimi”. Continua dopo la foto











Qualche parola sulla rottura con Giovanna Abate? Nessuna. Ma è chiaro che questi sfoghi non facciano altro che alimentare il gossip sulla loro crisi trasformatasi in un lieto fine mancato. A peggiore la situazione, il like messo da Giovanna a un messaggio palesemente contro Sammy.

