Stefano De Martino è sempre sulla bocca di tutti. Solo ieri sono stati pubblicati dal settimanale “Nuovo” degli scatti che vedevano l’ex di Belen Rodriguez in barca assieme a una misteriosa bionda e subito ha imperversato il gossip su una presunta nuova relazione per il conduttore di Made in Sud, novello single.

Ma le cose non stanno come potrebbe sembrare. Le foto traggono in inganno: Stefano in barca insiema a una ragazza bionda e sexy. In tanti si sono chiesti chi fosse, e la risposta arriva direttamente dall’ufficio stampa di De Martino, che ha fugato ogni dubbio. Si tratta di Emma, cara amica di Stefano, e per di più accompagnata dal fidanzato Andrea. Che non è finito sotto l’obiettivo dei paparazzi. Continua dopo la foto























Certo è che intorno a Stefano De Martino si è scatenato un vero e proprio ciclone gossipparo. Nei giorni sorsi il ballerino era stato dato vicino a Maria Rosaria Leone, oggi lontana dal palcoscenico e dedita alla famiglia. Ma secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la ex ballerina di Made in Sud, Maria Rosaria, non sarebbe la presunta donna con la quale De Martino avrebbe intrattenuto una relazione. La penna del settimanale Chi, infatti, dopo la smentita da parte dell’ufficio stampa del conduttore Rai, ha voluto fare una precisazione. Continua dopo la foto















“[…] Girovagando per i vicoli di Napoli, lì dove nascono le notizie, ovvero per strada; abbiamo scoperto che nella nuova vita di Stefano ballano, danzano molti cuori. Due, una bionda e una mora, parrebbero sicuri – ha scritto Parpiglia – . […] La prima si chiama Maria e fa la ballerina. La seconda Sara, professione make up artist”. Continua dopo la foto











Poi prosegue: “Due ragazze che avrebbero perso la testa per Stefano De Martino, avrebbero condiviso del tempo con lui che però di innamorarsi, di storie serie, al momento non ne vuol sapere anche se con Maria forse qualcosa di più al momento c’è”. In seguito allo scoop del giornalista, è arrivata la piccata replica social di Belen che ha commentato in una Instagram story: “L’amore è per la gente vera”. Una sonora stoccata all’ex marito, dunque, che ha il sapore di un addio malinconico e a tratti rancoroso.

