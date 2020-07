Una confessione che arriva inaspettata quella di Maria De Filippi. Sempre sulla breccia e sicura di sé anche Queen Mary ha avuto un momento di debolezza legato ai passati mesi difficili. Nel corso di una lunga intervista al settimanale Oggi durante il quale ha toccato tanti argomenti Maria De Filippi ha confessato di essere stata molto in ansia per il coronavirus.

In una lunga intervista al settimanale Oggi ha spiegato come sia molto spaventata dalla malattia in generale e di come non abbia vissuto bene il periodo di apice della pandemia di covid. La conduttrice ha ammesso di aver preso molte precauzioni in questo periodo e di aver fatto ben 6 test sierologici per essere sicura di non essere venuta a contatto con il virus. Nel periodo della pandemia però, nonostante la sua paura, ha continuato a lavorare spiegando di aver dovuto vedere gente cosa che la metteva molto in ansia al punto da viaggiare sempre con il saturimetro con sé.























Quello era un modo per tranquillizzarsi, chiarisce, vedendo che i valori erano nella norma.La paura di Maria De Filippi non era solo per lei ma anche per il marito Maurizio Costanzo che, non più giovanissimo, era un soggetto a rischio ma che ha comunque sempre continuato a lavorare a sua volta. In merito all'edizione di Temptation Island che mescola vip e nip ha spiegato che è stata molto laboriosa l'organizzazione fatta però con tutte le precauzioni del caso.















Intanto oggi 2 luglio si sono registrati altri 30 morti in Italia per coronavirus. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono 34.818, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 201 casi, che portano il totale a 240.961. Il numero dei guariti si è incrementato di altre 366 unità: nel complesso sono 191.083. Il numero degli attualmente positivi è 15.060, 195 in meno nelle ultime 24 ore.











In isolamento domiciliare 14.015 persone, mentre 963 sono ricoverate con sintomi e 82 sono in terapia intensiva. Ana Maria Henao Restrepo, medico della R&D Blueprint dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel corso di una conferenza stampa a Ginevra per fare il punto sulla ricerca su Covid-19 ha spiegato come: "Sono già 17 i candidati vaccini contro Covid-19 per i quali sono in corso trial clinici, ovvero studi sull'uomo di fase 1, 2 o 3. Siamo molto incoraggiati da questo e dalla collaborazione e trasparenza mostrata del mondo della ricerca. La pipeline è molto ricca, perché abbiamo circa 150 candidati vaccini, che si stanno muovendo verso gli studi clinici".

