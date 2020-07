Gemma Galgani ancora sotto i riflettori. Della sua storia con Nicola Vivarelli si parla da un po’. E qualcosa sta bollendo in pentola. La grande differenza di età che intercorre tra loro è stata la motivazione che ha spinto molti a dubitare sulle reali intenzioni di Nicola nei confronti di Gemma Galgani.

Per molti, infatti, la Galgani stava andando incontro all’ennesima delusione d’amore visto che, secondo la maggior parte del pubblico, Vivarelli era approdato a Uomini e Donne solo per smania di visibilità.Nelle ultime ore e dopo l’avvistamento, qualche settimana fa, della dama e del suo compagno per le vie di Roma, è arrivato lo scoop riguardante la frequentazione tra i due: pare che Gemma abbia deciso di prendersi un periodo di pausa. Continua dopo la foto























A lanciare la notizia attraverso il suo profilo Instagram è stato Amedeo Venza- “Pausa anche per Gemma e il nipotino… – ha scritto Venza – . Forse e sottolineo forse la Bella Addormentata si è svegliata e ha deciso di ritornare con i piedi per terra e di guardare in faccia la realtà! Pare che non veda alcun futuro con il ragazzino e trova inutile la frequentazione senza fondamente!”. Continua dopo la foto















Stando a quanto spifferato in rete, dunque, Gemma potrebbe aver deciso di tornare single e vivere la sua estate in solitudine, per poi tornare a sedere tra le file di Uomini e Donne da settembre. Nella speranza che il 2021 sia l’anno giusto per lei. Lui al momento è in silenzio, nel senso che ha condiviso vari post in passato – tante belle foto da un servizio fotografico ma nessun riferimento a Gemma -, e lei ha pubblicato una canzone che ci lascia pensare e un invito a vedere Temptation Island, che parte stasera, in cui usa parole che proprio non ci convincono. Continua dopo la foto











Sempre Gemma Galgani tra le storie Instagram ha pubblicato una strofa della canzone Luna di Gianni Togni: strofa molto particolare perché a un certo punto si sentono le parole “Stai benissimo da sola, sai cos’è l’amore”. Che si tratti di una semplice riflessione su sé stessa oppure c’era qualche allusione alla sua frequentazione con Nicola? Non possiamo darvi alcuna certezza in merito, dato che i due non vengono avvistati assieme da un po’ e che un post su Instagram può voler dire tante cose, non per forza ciò che abbiam dedotto. Chiaramente non appena ne sapremo di più, e senz’altro ne verremo a conoscenza da qualche magazine, vi aggiorneremo.

