Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate. Soprattutto sul piccolo schermo, è protagonista di serie tv che ogni volta ottengono un successo incredibile. Come l’ultima con Massimo Ghini, ‘Vivi e lascia vivere’, andata in onda su Rai1 e terminata poche settimane fa. Ma ora, ed è stata proprio lei a farlo sapere a tutti, arriva una notizia bomba per i fan: sono finalmente iniziate le riprese di Che Dio ci aiuti 6, la fortunata fiction di Rai 1 che la vede protagonista Elena Sofia Ricci.

Ad annunciarlo, a sorpresa, la stessa attrice su Instagram che si è mostrata sul set nei panni dell'iconica Suor Angela in compagnia di Francesca Chillemi, che vestirà nuovamente i panni della simpatica Azzurra. La reazione del pubblico? Nemmeno a dirlo, è andato in visibilio.























L'emergenza sanitaria da coronavirus aveva bloccato le riprese della nuova, attesissima stagione di una delle serie tv più amate, una di quelle che infatti è capace di macinare ascolti anche in replica. Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 erano previste per il prossimo ottobre, ma la produzione ha iniziato a girare il, 30 giugno, quindi la programmazione è prevista per la primavera 2021.















"Arieccoci", ha scritto Elena Sofia Ricci a corredo dello scatto dal set su Instagram per condividere anche con i fan la gioia di essere tornata davanti alle telecamere. Boom di like e di commenti estasiati immediato. Ma ci sono delle novità della nuova stagione della fiction. Intanto il ritorno di uno dei personaggi più amati: Monica. A interpretarla Diana Del Bufalo, che non si era vista nella stagione precedente.









Arieccoci… #cheDiociaiuti @chediociaiuti_official @francescachillemi___ Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage) in data: 1 Lug 2020 alle ore 4:16 PDT



È stata proprio la Del Bufalo a rivelarlo pubblicando su Instagram le foto dei nuovi copioni. Poi delle conferme. Oltre ovviamente a Elena Sofia Ricci, ci saranno Valeria Fabrizi, storica interprete di Suor Costanza, e di sicuro pubblico ritroverà anche Gianmarco Taurino (Nico). Infine dovrebbe essere invece confermata l’uscita di scena Gabriele e Valentina, ovvero Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori.

