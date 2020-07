“Terrorizzata”. Maria De Filippi e i 6 test per il coronavirus. Cosa è successo

Di sicuro Maria De Filippi si presenta al suo pubblico come una donna iper mega forte e sempre padrona della situazione. Di fronte all’obiettivo delle telecamere la biondissima Maria non manca il bersaglio da tempi immemori: tutto si sussegue secondo i suoi programmi, nulla scappa alla sua attenzione, qualsiasi episodio studiato dettagliatamente e guai a cambiare rotta. La De Filippi incarna perfettamente la sicurezza di sé, la maestria nel suo lavoro e un’intelligenza acutissima: sono questi i tre elementi base del suo successo. Perché ricordiamo che la presentatrice, non è semplicemente affermata nel suo mondo, ma è letteralmente acclamata dal pubblico, che ha fatto di lei un vero e proprio mostro sacro impossibile da criticare.

Nonostante quanto scritto finora, Maria De Filippi non è invincibile, e a confermarlo è lei stessa in una lunga confessione rilasciata al settimanale Oggi. Ha spiegato come nel suo intimo sia parecchio intimorita dalle malattie. Il periodo storico che stiamo attraversando sicuramente non favorisce il placarsi di questa sua fobia, anzi, ne ha fomentato l’esistenza. “Non è stata una passeggiata”, racconta Maria De Filippi, aggiungendo di essersi sottoposta a ben “sei test sierologici e messo in atto mille precauzioni”. (Continua dopo la foto)































Maria e Maurizio con il figlio Gabriele

Maria racconta che durante la quarantena ha continuato a recarsi a lavoro nonostante fosse ampiamente “terrorizzata” dal timore di essere infettata dal Coronavirus. “Dovevo vedere gente di continuo”, spiega, dichiarando apertamente che per sedare un pochino la propria paura portasse sempre con sé “il pulsometro per provare la saturazione”, così da ricevere nell’immediatezza una verifica e riacquistare la calma. “Ero angosciata”, sottolinea. Un’angoscia che non era rivolta semplicemente alla sua condizione, ma anche a quella del marito Maurizio Costanzo, che data la sua età avanzata sarebbe stato un soggetto a rischio. D’altro canto la De Filippi racconta che sicuramente non avrebbe mai potuto negare a Maurizio di andare in ufficio e mettersi al lavoro. (Continua dopo la foto)









Per lui sarebbe stata una privazione troppo grande. Così anche la colonna del giornalismo italiano non si è dato tregua, chiaramente prendendo tutte le misure precauzionali del caso per allontanare ogni possibilità di contagio. D’altronde Maria De Filippi ha sempre spiegato per bene il profondo rapporto di amore e complicità tra lei e Costanzo. “Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano. E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva”.

“Mi mancherai per sempre”. Karina Cascella, il dolore per la morte della mamma