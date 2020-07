Sono giorni che si parla di Lorella Cuccarini. Il suo addio a La Vita in diretta è stato chiacchieratissimo anche per via di quelle frasi che sembravano proprio rivolte all’ormai ex collega, Alberto Matano. Lui, dal canto suo, non ha mai proferito parola sull’argomento ma stando agli ultimi rumor, dietro le quinte Rai il giornalista e conduttore avrebbe avuto una lite furiosa con Pierluigi Diaco.

Stando a quello che riporta il paparazzo Alan Fiordelmondo su Instagram Wolf Break Official, Diaco avrebbe attaccato l’ex mezzobusto del Tg 1 e difeso a spada tratta Lorella Cuccarini. “Una scena imbarazzante”, scrive Fiordelmondo”, tra “urla e insulti” (l’abbiamo raccontato nel pezzo che trovate a fine articolo). E Lorella Cuccarini? Ora si parla molto anche del suo futuro in tv dopo la fine della sua esperienza a La Vita in diretta. (Continua dopo la foto)























Non ci sono ancora molte certezze, ma sono diverse le voci sul futuro lavorativo della ‘più amata dagli italiani’ che circolano ultimamente. Dopo La Vita in Diretta le ipotesi sui programmi affidati alla conduttrice sono stati e sono vari. Si è parlato di un varietà con Pippo Baudo, del suo passaggio a La7 e anche della conduzione dello Zecchino d’oro 2020. (Continua dopo la foto)















Cosa succederà e dove ritroveremo Lorella Cuccarini in autunno non è ancora dato da sapere, ma nel frattempo lei si lascia alle spalle tutto e dà il via all’estate. La conduttrice e showgirl ha infatti postato una tenera foto insieme alla figlia Chiara sul suo profilo Instagram per celebrare l’inizio delle vacanze: “L’estate è ufficialmente iniziata”, ha scritto Lorella. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram È o non è una fotografa promettente @chiara_capitta? L’estate è ufficialmente iniziata☀️ Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini) in data: 1 Lug 2020 alle ore 9:31 PDT



La Cuccarini, che anche su Instagram non nasconde il suo fortissimo attaccamento alla famiglia, ha voluto condividere con i suoi follower un bellissimo scatto con la figlia 20enne Chiara. È stata proprio quest’ultima a scattarlo. “È o non è una fotografa promettente”, ha infatti aggiunto Lorella, che ha 4 figli. Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. Pioggia di like per la foto mamma e figlia.

Pierluigi Diaco, lite furiosa dietro le quinte con il conduttore: “Una scena imbarazzante”