“Mi mancherai per sempre”. Karina Cascella, il dolore per la morte della mamma

Karina Cascella è entrata a far parte del mondo del piccolo schermo tanti anni fa, galeotto fu il programma “Vero Amore”, al quale lei partecipò con il suo fidanzato dell’epoca. Bastò questo a farla entrare subito nel cuore di tutto il pubblico italiano. La simpatia nei confronti di Karina Cascella fu talmente spiccata che, qualche anno più tardi, fu chiamata come opinionista fissa di uno dei programmi di punta di Maria De Filippi: Uomini e Donne. Da quell’ingaggio ad oggi sono trascorsi parecchi anni. Nonostante il lungo lasso di tempo intercorso, la Cascella non smette di riscuotere successo e risate.

Karina non è apprezzata da un vasto pubblico solo nell’ambito lavorativo, con le sue frequenti presenze nei salotti di Barbara D’Urso, ma anche sotto il punto di vista social. La campana infatti possiede un profilo Instagram di tutto rispetto che conta già 1 Milione di follower. Su Instagram è solita interagire e comunicare con i suoi fan su tutto ciò riguarda la sua vita, non solo condividendo scatti della sua quotidianità, ma anche preziose riflessioni, intensi pensieri e momenti privati. Questa precisa situazione si è venuta a delineare proprio qualche ora fa. Per celebrare il compleanno della sua mamma, Karina Cascella ha voluto condividere delle parole toccanti che lasciano intendere l’immenso dolore per la sua perdita. (Continua dopo le foto)





































Siamo tutti a conoscenza dell’infanzia travagliata della Cascella, narrata più e più volte da Karina in prima persona. Una sofferenza che oltre ad affondare le radici in ciò che lei e sua sorella sono state costrette a subire, le affonda anche anche nel dolore per la prematura morte della madre. Karina ha conservato da sempre un rapporto speciale con la mamma, e a testimonianza di ciò le sue parole parlano chiaro. Per il 64esimo compleanno della madre, la Cascella ha voluto condividere con tutti noi un toccante pensiero. A fare da didascalia a un nostalgico ritratto di famiglia in compagnia di sua figlia Ginevra, il suo compagno Max Colombo e un’altra bambina, l’opinionista ha fatto emozionare tutti i suoi follower di Instagram. (Continua dopo le foto)









Il pensiero solenne e commosso di Karina Cascella che non può far a meno di commuovere anche noi. “Oggi mia madre avrebbe compiuto 64 anni. Il primo luglio il giorno del suo compleanno. Non a caso è stato un giorno particolare per me. E mai come oggi ho pensato che lei sia davvero sempre accanto a me. Ci sono delle fatalità delle volte, delle coincidenze dicono, ma io sento invece la sua “presenza” che mi riscalda il cuore. E ho scelto questa foto perché lei sarebbe stata una nonna speciale per Ginni, avrebbe amato molto sia lei che Max e sarebbe stata fiera di ciò che sono oggi. Auguri mamma mi mancherai per sempre.”

