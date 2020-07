Uomini e Donne è finito da settimane eppure gli strascichi continuano. A tenere banco, oltre la solita Gemma Galgani che sembra sti vivendo una seconda giovinezza al fianco di Nicola Vivarelli, c’è Davide Basolo, conosciuto come l’Alchimista. Davide Basolo ha pubblicato una post sulle sue instagram stories in cui ha attaccato a testa bassa.

Davide Basolo, arrivato per corteggiare Giovanna Abate, ha lasciato un segno nella trasmissione tanto che molti lo vorrebbero sul trono a settembre. Non sarebbe così strano d’altronde, visto che durante il percorso a Uomini e Donne l’ex tronista era molto presa anche da Davide. Con il mistero della maschera e la profondità dei suoi gesti e delle sue parole, Alchimista sembrava aver fatto breccia nel cuore di Giovanna. Ma il cuore di Giovanna urlava il nome di un altro, ovvero Sammy. Continua dopo la foto























Davide Basolo ha voltato pagina, ha deciso di guardare avanti e non si è lasciato andare neanche commentando uno strano episodio di pochi giorni fa. Sammy è stato visto insieme all’ex di Davide e nella stessa città c’era anche lui. Una strana coincidenza, ma che ha riacceso i riflettori sui due ex rivali a Uomini e Donne. Sempre che si siano mai spenti questi riflettori. Continua dopo la foto















Evidentemente però qualcuno ha parlato fin troppo di Davide, perché quest’ultimo ha avuto una strana reazione sui social poche ore fa. Tra le sue stories infatti è comparso questo messaggio: “Ci sono persone che continuano a parlare di me da mesi senza che io abbia mai pronunciato il loro nome… Beh se non è invidia questa non so davvero cos’altro pensare”. Continua dopo la foto











Chi sarà mai il destinatario di questa sua frecciatina? Il fatto che abbia deciso di pubblicare su un social network questo messaggio lascia pensare che il fortunato destinatario sia un personaggio noto. Se fosse un suo amico, per esempio, avrebbe potuto pubblicarlo altrove, magari nello stato di Whatsapp con un pubblico più ristretto. Ma non è detto comunque.

