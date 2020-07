Una risposta per chi li dava a un passo dall’addio e chi, nella storia tra Ambra Angiolini e l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, non aveva creduto fino in fondo. La coppia messi da parte gli impegni professionali e quelli coi figli, dato che recentemente ha accomagnato i figli a Gardaland per festeggiare la fine dell’anno scolastico stanno passando un periodo di relax a Montecarlo.

La coppia è stata sospesa da "Chi" mentre trascorre al giornata in spiaggia, fra tuffi, baci e romantiche passeggiate mano nella mano. Dopo l'obbligata e lunga separazione data dall'emergenza coronavirus, la coppia, sempre più innamorata, si riprende la sua intimità. Sembra che per i due sia prevista un'estate in Toscana, proprio dove circa tre anni fa è nato il loro amore. Ambra Angiolini ha conosciuto Allegri dopo la fine della sua storia d'amore col cantante Francesco Renga, da cui sono nati i figli Jolanda e Leonardo.























Anche Max ha due eredi, Valentina e Giorgio, nati dalla sua passata relazione con l'ex Gloria. Ma a tenere banco, oltre che il loro futuro prossimo è la forma sfoggiata da Ambra Angiolini: a 43 anni l'ex bambina prodigio di Non è la Rai è un prodigio di bellezza. Impossibile commentare il bikini dell'attrice, meglio guardare le foto.















Quanto al sopracitato futuro, Ambra Angiolini e Max avrebbero intenzione di andare a vivere insieme. Ma la cosa è meno semplice del previsto. Il motivo? Il lavoro. Entrambi sono spesso costretti a spostarsi per questioni lavorative e trovare un luogo stabile in cui vivere non è semplice. Ma di sicuro, data l'intenzione di farlo, troveranno il modo. Intanto lui, durante la quarantena, si è dato da fare: ha studiato inglese un po' per perfezionare il suo, un po' per il piacere personale.















Che ne sarà del suo futuro nel mondo del calcio? Secondo alcune indiscrezioni avrebbe ricevuto una proposta allettante dal Manchester United. E se la proposta fosse di quelle non rifiutabili, lui di certo partirebbe. Ma certo le cose con Ambra si farebbero più complicate… Come potrebbero vedersi? Anche lei è molto impegnata sul fronte lavorativo e negli ultimi tempi era stato fatto il suo nome per la conduzione de La Vita in Diretta Estate di Rai Uno. Alla fine si era trattato di un nulla di fatto: Ambra infatti sarebbe interessata a condurre programmi di questo tipo, preferisce senza dubbio il cinema e il teatro. Ma non è escluso che possa valutare una proposta televisiva che sia allettante per lei.

