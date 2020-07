Lorella Cuccarini, dopo le polemiche la notizia bomba: lo storico programma è suo

Una delle protagoniste degli ultimi giorni, nel bene e nel male, è stata indubbiamente la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini. La sua lettera e il suo rapporto burrascoso con il collega de ‘La Vita in diretta’, Alberto Matano, l’hanno fatta da padrona ma il peggio sembra ormai alle spalle. Nonostante si sia ipotizzato un suo addio alla Rai, le indiscrezioni di questi giorni vanno decisamente in un’altra direzione e per la donna si prospetterebbe un futuro professionale molto suggestivo.

Sono per ora completamente smentite le voci riguardanti un suo approdo in un’altra emittente tv come La7. Pare invece che i vertici della televisione pubblica italiana siano pronti a consegnarle una storica trasmissione. Se la trattativa dovesse andare in porto, per la presentatrice si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio. Passare dall’abbandonare la Rai a prendere il timone di questo programma sarebbe un passaggio per certi versi clamoroso. Andiamo a scoprire di più. (Continua dopo la foto)























Secondo quanto riporta l’informato ‘TvBlog’, per Lorella sarebbe pronta una proposta molto interessante: la conduzione dello Zecchino d’Oro. Prenderebbe quindi il posto di Antonella Clerici, che l’ha presentato nella scorsa edizione. Per l’ex volto de ‘La Prova del Cuoco’ tutti gli sforzi sono concentrati verso il nuovo format, ‘La Casa nel Bosco’, quindi per la Cuccarini è una ghiotta occasione per rilanciarsi e dimenticare del tutto le brutte situazioni createsi con Matano. (Continua dopo la foto)















Il rumor prevede che alla direzione artistica ci sia ancora una volta Carlo Conti, mentre Lorella Cuccarini condurrebbe la trasmissione. La diretta interessata ha preferito non rilasciare al momento dichiarazioni di smentita o conferma, anche perché si starà adesso dedicando a se stessa per ricaricare le batterie, dopo i tanti problemi delle ultime settimane. Sicuramente si saprà qualcosa in più a stretto giro di posta, quando la Rai darà vita a comunicazioni ufficiali. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi ha pubblicato un post per fare gli auguri al suo storico collega Marco Columbro nel giorno del suo 70esimo compleanno. “Gli anni televisivi vissuti insieme sono ancora tra i più spensierati e felici… Buon compleanno, amico mio! Oggi, è una tappa importante! Grazie per la tua amicizia. Ti voglio bene. Tanti i commenti di apprezzamento: “Ti voglio bene Lorella! Tornerà il sereno e il tempo ti darà ragione”, “Un compagno di ‘viaggio’ onesto, leale”.

