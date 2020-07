Pierluigi Diaco ancora sotto l’occhio attento dei fan. Ospite Monica Setta, il conduttore si è lasciato andare con una serie di colpi di scena. All’inizio dell’intervista è accaduto qualcosa che ha fatto sbottare Diaco. Il conduttore di Io e Te chiede all’ospite che tipo di pregiudizi ha subito, lei lo interrompe per chiedere una precisazione sulla domanda e lui sbotta: «Vuoi condurre tu?». Monica Setta, dopo un attimo di sorpresa, replica sorridente: «No, no…».

uperata la piccola empasse, l’intervista continua e Diaco si complimenta per la schiettezza della sua ospite. Lo sfogo di Diaco non passa inosservato sui social e su Twitter piovono commenti. «Ci risiamo?», si chiedono i fan facendo riferimento a un episodio simile accaduto nelle scorse puntate. E ancora: «Oggi il ‘Vuole condurre lei’ è scattato dopo quattro minuti». E c’è chi si chiede ironico: «Ancora non l’hanno capito gli ospiti che Diaco non sopporta essere interrotto?». Continua dopo la foto























Tanti i commenti positivi per l’intervento di Monica Setta: «Sempre sincera». Poi si è passati a parlare di ascolti tv. Il volto di Uno Mattina in Famiglia sostiene di tenere molto allo share e di essere contenta di come sia andata la stagione. A quel punto, Diaco spiazza tutti con il suo intervento: «Secondo me è importante che ogni giorno delle persone entrino in sintonia con te, non tanto gli ascolti. Ma non sono un ipocrita, io perdo con la concorrenza. Sono un perdente della fascia oraria delle 14…». Continua dopo la foto















Monica Setta interviene in difesa del collega: «Non sei un perdente, hai il target giusto per la tua trasmissione». Pierluigi Diaco è nato il 23 giugno del 1977. Da giovane è entrato a far parte dell’azione cattolica. E’ stato uno dei fondatori del coordinamento Antimafia. Il suo esordio nel mondo del giornalismo arriva nel 1995 su TMX. Continua dopo la foto











Nel 1997 arriva il passaggio in Rai con il programma La Cantina e a seguire conduce maglioni marroni. Passa poi a Sky dove conduce il programma di approfondimento C’è Diaco. Nel 2010 ha la possibilità di lavorare con Maurizio Costanzo in Bontà Loro. Nel 2013 entra nel cast di Domenica In condotto da Lorella Cuccarini partecipando al segmento dal titolo Così è la vita. Per quanto concerne la vita privata di Pierluigi Diaco dal 2017 è unito civilmente con il collega Alessio Orsingher. Con il suo nuovo programma estivo: Io e te, in onda tutti i giorni a partire dalle 14 su Rai 1, sta ottenendo un grandissimo successo di critica e pubblico.

