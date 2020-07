Alessandro Basciano (Temptation Island): età, altezza, peso, lavoro. Non è la prima volta in tv

Alessandro Basciano, per l’ottava edizione di Temptation Island il primo nome ufficiale è il suo. Lo show è pronto per tornare con la nuova stagione, in un format che vedrà un mix entusiasmante tra famosi e non. E tra Nip e Vip e la guida del timone affidata a Filippo Bisciglia, ‘appuntamento su Canale 5 sarà imperdibile. Ma chi è Alessandro Basciano? Il gossip impazza su di lui.

Il suo volto è noto al pubblico di Uomini e Donne. Tutti ricorderanno Alessandro nelle vesti di corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Non è stato scelto, ma il corteggiatore, classe 1989, ha saputo lasciare il segno nel pubblico italiano. Originario di Genova, l’imprenditore 30enne ama il sushi e i tatuaggi: un uccello, una corona e un teschio, al momento, sembrano bastare per delineare un carattere dinamico, ma anche sensibile e pronto a rischiare. (Continua a leggere dopo la foto).























Alessandro è anche molto unito alla sua famiglia, nato e cresciuto accanto a validi esempi femminili che continuano a essere presenti nella sua vita, la madre Giovanna e sua sorella Giorgia Nicole, che abbiamo potuto vedere come modella a Ciao Darwin. Da non crederci,ma Alessandro è anche papà del piccolo Nicolò, nato nel 2016 dalla relazione con Clementina Deriu. (Continua a leggere dopo la foto).















Alessandro incontra il consenso pubblico del piccolo schermo, ma nella vita si è sempre occupato di altro. Infatti è imprenditore nel campo della rivendita di automobili a Roma presso “AB Autogroup Srls“, prestandosi come testimonial di Dsquared2. Ama gli animali e lo sport. I risultati si vedono, ma il peso non lo ha ancora reso noto. Nella vita è stato anche calciatore, un percorso poi messo da parte perché precario. Ma tra le sue passioni rimangono il mare e le lunghe passeggiate con Prince, fedele amico a quattro zampe a cui è legatissimo. (Continua a leggere dopo le foto).









Impossibile immaginare cosa potrà accadere sull’isola ma il single Alessandro Basciano si troverà nelle vesti di tentatore in un villaggio di fidanzate sicuramente messe a dura prova dal suo fascino e dalla sua sensibilità. Alessandro sembra aver avuto un primo ‘contatto’ con il programma, ma non come protagonista. Si vociferava, infatti, di un presunto flirt con Federica Mazza, ex tentatrice di Temptation Island. La notizia ha lasciato seri dubbi a riguardo.

