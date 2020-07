Nando Colelli è sttao uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello. Era l’edizione numero undici, quella andata in onda dal 18 ottobre 2010 al 18 aprile 2011 su Canale 5 per una durata di 183 giorni. La conduttrice del programma è stata, per il sesto anno consecutivo, Alessia Marcuzzi e a farle da spalla nelle vesti di opinionista in studio, c’è stato per il quarto anno consecutivo il giornalista Alfonso Signorini. In questa edizione sono state apportate rilevanti modifiche al format come l’eliminazione della passerella.

I concorrenti hanno trascorso le festività del Natale e del Capodanno all'interno della casa, in quanto il reality ha coperto entrambe le parti della stagione televisiva dell'emittente Mediaset: quella autunnale e quella primaverile, durando appunto 6 mesi esatti.























Nando Colelli ha avuto un grande successo, riuscendo a farsi amare da tantissimi telespettatori. All'interno della casa del Grande Fratello ha avuto una storia con Margherita Zanatta, oggi conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva, attrice e personaggio televisivo, ma in un'intervista a Le Iene il gieffino aveva raccontato di averla usata solo per restare più tempo all'interno della casa.















"Gli amici mi avevano consigliato di fidanzarmi dentro la casa perché così duri di più e diventi più famoso. Allora io quando ho visto Margherita ho pensato subito "questa è la donna che me potrei fidanza'". Alla fine pure questa è stata una strategia per me e sono contento di averla fatta. 'Sta storia d'amore è proprio una miniera d'oro, sennò sparivo come altra gente", aveva raccontato Nando, che poi è entrato nel mondo del cinema a luci rosse. Nando partecipa alla registrazione del video erotico Vip, sesso e potere, al fianco di Sara Tommasi.









La sua carriera da pornodivo, procede egregiamente, fino a quando non incontra e si innamora di Daiana, scegliendo di abbandonare i set a luci rossi per amore. Ma è con Sara Marcello che trova il vero amore e la serenità. A Novella 2000, l’ex gieffino ha raccontato di essere in attesa del primo figlio. “Viviamo a Pomezia e da sette mesi aspettiamo un bebé. Stiamo vivendo una vera e propria favola – ha detto Nando – Sarà un maschietto e si chiamerà Riccardo!”.

