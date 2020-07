“Abbiamo sempre voglia…”. E vai, Sirius confessa quello che succede con Gemma Galgani. E i maligni muti

Sirius e Gemma Galgani, una storia d’amore tra le più discusse di sempre. Lo scalpore di vedere entrare in studio un giovane corteggiatore di 26 anni pronto a conquistare il cuore sensibile della dama torinese, poi la curiosità di capire se il sentimento fosse o meno fondato sulla sincerità. Tanti i rumor su di loro, eppure non rallentano la corsa. Nicola Vivarelli svela qualcosa in più su ciò che sta nascendo nei confronti della sua Gemma.

Sirius, ormai Nicola, non si trattiene e rompe il silenzio. Forse tra i due è proprio il corteggiatore a curare i rapporti con la stampa e tenere informati tutti sulla relazione con Gemma. Più prudente lei, la dama, che nel passato ha sempre collezionato profonde delusioni d’amore. Forse figlio di un’altra generazione, Nicola si lascia andare a un’intervista per il Magazine del programma. (Continua a leggere dopo la foto).























“Abbiamo passato due giorni molto piacevoli e rilassanti, abbiamo fatto delle belle passeggiate in centro e per le ville di Roma. Appena sceso a Roma, ho percepito un tono diverso nella voce di Gemma. Era più felice, più tenera, riuscivo a sentirla più vicina di sempre. Ovviamente, sentendomi fisicamente più vicino a lei, tutto ha preso una piega diversa”. E aggiunge anche molto altro. (Continua a leggere dopo la foto).















“Sono stato molto felice di aver avuto modo di trascorrere un po’ di tempo insieme. Abbiamo avuto modo di stare vicini, di parlare finalmente guardandoci negli occhi e di certo non sono mancate le risate. Devo essere sincero, a volte non sono presente al cento per cento ma non perché non voglia, solo perché sono preso da certe cose che devo fare durante la mia routine giornaliera… nonostante ciò, c’è modo di sentirci più volte durante l’arco della giornata, sempre con molto piacere”. (Continua a leggere dopo le foto).









Il desiderio di viversi e conoscersi sempre meglio sembra non fermarsi, i due procedono indisturbati nonostante siano ancora tante le diffidenze di quanti non aspettano altro che la differenza d’età inizi a farsi sentire: “Abbiamo sempre la voglia di chiamarci, massaggiarci, videochiamarci, cosa che rende la distanza meno difficoltosa. Non abbiamo ancora definito alcun progetto ma sicuramente c’è tanta voglia e volontà di organizzarci al meglio per poter trascorrere altri piacevoli momenti”.

“Finalmente!”. Mara Venier, l’immensa gioia della conduttrice: l’annuncio arriva sul web