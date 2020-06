Cinema e tv in lutto, addio al grande attore. Una vita di successi e premi: “Una perdita enorme”

Addio a Carl Reiner. L’attore comico, sceneggiatore, produttore televisivo, regista, commediografo e scrittore originario del Bronx a New York, è morto a 98 anni nella sua casa di Beverly Hills per cause naturali. Carl Reiner, padre dell’attore Rob Reiner, era nato il 20 marzo 1922 e ha vinto nove Emmy (un record) in circa 70 anni di carriera.

Il suo maggior successo è stato il "The Dick Van Dyke Show", la sitcom in 158 episodi trasmessi per la prima volta nel corso di cinque stagioni dal 1961 al 1966. Negli anni Sessanta Carl Reiner conobbe anche Mel Brooks: ne nacque una lunga amicizia sfociata anche in una commedia fatta di sketch di The 2000 Year Old Man. Aveva 98 anni ed era il padre del regista Rob Reiner. L'assistente di Reiner ha detto a Variety che le cause della morte sono naturali.























Giorni fa, Reiner ha condiviso un messaggio su Twitter che oggi ha il sapore del 'testamento': "Niente mi fa più piacere di sapere che ho vissuto la migliore vita possibile incontrando e sposando la talentuosa Estelle (Stella) Lebost (la moglie scomparsa nel 2008, con cui è stato sposato per ben 64 anni, ndr) che "ha collaborato" con me per portare Rob, Annie e Lucas Reiner (i suoi tre figli, ndr) in questo mondo bisognoso e in evoluzione".















"Ieri sera mio padre è morto. Mentre scrivo questo mi fa male il cuore. Era la mia luce guida", ha twittato Rob Reiner martedì mattina. Secondo quanto riferito, Carl Reiner è morto lunedì sera nella sua casa di Beverly Hills ed è stato circondato dalla sua famiglia. Con una carriera vibrante che ha attraversato più di 60 anni, l'energico Reiner ha diretto decine di film e programmi TV e ha fatto amicizia con altre leggende e co-star di Hollywood come Mel Brooks, Mary Tyler Moore, Dick Van Dyke e Betty White.









"Mi viene spesso chiesto 'Qual è la mia cosa preferita che abbia mai fatto in modo creativo' Dirò, senza dubbio , The Dick Van Dyke Show ", ha detto Reiner a ETOnline nel 2014. "Non c'è dubbio, migliori anni della mia vita. Ho lavorato lì per cinque anni ed è stato un lavoro d'amore". L'attore ha interpretato anche Saul Bloom, anziano complice in uno dei furti più geniali di sempre in Ocean's Eleven.

