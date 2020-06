Adriana Volpe, imbarazzo totale a ‘Ogni Mattina’. Il gesto del collega Alessio Viola non è passato inosservato

Adriana Volpe è tornata in televisione al timone di un nuovo programma su Tv8 accanto ad Alessio Viola: ‘Ogni mattina’ andrà in onda dalle 10 alle 14 e lei avrà così l’opportunità di mostrare tutto il suo talento. Sui social aveva condiviso la sua emozione per questa nuova avventura, sperando di ritrovare il supporto del pubblico. “Riparto da Milano con mia figlia Gisele e… cambio tutto”, aveva scritto qualche giorno fa.

“Ragazzi l’adrenalina sale, e il 29 giugno si avvicina. Siete pronti a partire con me? Siete la mia forza”, aveva scritto Adriana Volpe nella didascalia del post con la ‘locandina’ del nuovo programma. Ma l’esordio per l’ex protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip non è stato roseo. Anzi. La prima puntata, trasmessa lunedì 29 giugno 2020, è stata seguita da 98.000 spettatori con l’1% di share. (Continua a leggere dopo la foto)























“Tv8 l’ha presentata come una produzione originale; e per la rete lo è. – si legge sul sito di Davide Maggio – Ma Ogni Mattina è il solito contenitore quotidiano di cui la TV generalista è piena, in tutti i sensi! Niente di fresco né di moderno: dopo mezz’ora di diretta il ‘già visto‘ è uno spauracchio che incombe come una sentenza sulla trasmissione”. Quasi il 50% in meno rispetto ai prodotti in replica o ai film a costo zero. (Continua a leggere dopo la foto)















Un prodotto sicuramente non low budget che necessità però di tempo e rodaggio, deve calibrare i temi e aumentare il feeling tra i conduttori, con Viola più in palla della Volpe. La partenza è sicuramente deludente ma per bilanci più credibili bisognerà aspettare.

“Il problema è la conduzione di coppia – ha detto il giornalista di SkyTg24 che ha poi aggiunto ironico – io sono venuto già litigato”, dice all’inizio della puntata Viola che forse fa riferimento alla presunta lite tra Matano e la Cuccarini. E in tanti non hanno potuto fare a meno di notare il gesto del giornalista nei confronti della collega. (Continua a leggere dopo la foto)









Appena entrati in studio Adriana Volpe ha tentato di salutare il collega con il col gomito (il saluto inventato per evitare il contagio da Coronavirus) ma Viola non se n’è accorto e l’ha completamente snobbata. “La Volpe saluta Viola con il gomito, ma lui…no”, si legge anche su Twitter dove la scenetta è stata pubblicata da molti utenti.

