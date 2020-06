Antonella Clerici, pessime notizie sul suo nuovo programma. La decisione cambia tutto

Mancano ormai pochi mesi e poi Antonella Clerici ritornerà ad essere protagonista in televisione e alla Rai. Il suo nuovo programma al momento si chiama ‘Casa nel Bosco’, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbe anche cambiare titolo. Perché ci sarebbero importanti novità che varierebbero decisamente lo scenario. Infatti, stando a quanto riferito nelle scorse ore potrebbe esserci una variazione per quanto riguarda la location dove avrebbe dovuto tenersi la trasmissione.

Si è parlato sin dall'inizio del progetto della casa della conduttrice televisiva, che si trova in Piemonte. Si tratta di una meravigliosa tenuta localizzata ad Arquata Scrivia, completamente circondata dall'erba. Insieme a lei abita anche l'inseparabile compagno Vittorio Garrone. Ma adesso 'Tv Sorrisi e Canzoni' ha avanzato un'altra ipotesi, che rivoluzionerebbe del tutto le idee originarie. Dovrebbe invece essere confermato il format dei contenuti. Andiamo a capirne di più.























Nel momento in cui dovesse sfortunatamente precipitare nuovamente la situazione a causa dell'emergenza sanitaria, salterebbe la possibilità di trasmettere nella sua abitazione. A quel punto, il programma si trasferirebbe negli studi della televisione pubblica italiana, situati a Milano. Dunque, la suggestiva e innovativa location casalinga dovrebbe essere messa in soffitto. La speranza è che non ci sia la tanto temuta seconda ondata, anche perché dovrebbe in quel caso essere modificato anche il titolo.















Scendendo invece nei dettagli della trasmissione tv, si parlerà principalmente della natura e ci saranno ovviamente momenti di grande intrattenimento. Nella prima parte ci si soffermerà sui prodotti alimentari, come quelli dell'orto, poi nella seconda si punterà l'attenzione sul mondo culinario e dunque sui fornelli, infatti saranno preparati dei fantastici piatti. Nella terza ed ultima parte si collegheranno dalla capitale Roma alcuni volti storici de 'La Prova del Cuoco' come Anna Moroni.









Recentemente, a ‘NuovoTv’, Antonella Clerici ha affermato: “Sono almeno due anni che penso a questo programma: da quando mi sono trasferita in Piemonte. Tutto torna, sento che questa è l’idea giusta, me lo dice l’istinto. Gli animali, la natura, i fornelli e qualche chiacchierata – ha aggiunto – è questo quello che so fare. La casa e la vita che vi scorre dentro, insomma”.

