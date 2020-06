Due giorni al via della nuova edizione di Temptation Island e arrivano le parole di Filippo Bisciglia, volte e anima del programmo. Tentatori e tentatrici sono già pronti a mettere ‘zizzania’ nelle storie d’amore. Alcune anticipazioni sono già trapelate nelle ultime ore: pare che una coppia abbia già abbandonato il gioco! A poche ore dalla prima puntata, l’amatissimo conduttore Filippo Bisciglia ha parlato della nuova avventura che sta per iniziare.

A Tv sorrisi e canzoni, il conduttore svela alcuni retroscena su questa edizione, che definisce ‘ibrida’, essendo composta da coppie vip e coppie ‘nip’. E lancia un messaggio importante. Scopriamo le sue parole.Filippo Bisciglia, il messaggio a poche ore dalla prima puntata di Temptation Island: “C’è bisogno di essere spensierati”. Il conduttore ha parlato a Tv sorrisi e canzoni, svelando di aver partecipato ad una cena con Antonella Elia, che trova simpatica e vera, e che Manila Nazzaro è amica della sua fidanzata Pamela Camassa. Continua dopo la foto























Ma il conduttore precisa: “Non sarà il Filippo di tutti i giorni ma quello di Temptation, che aiuta le coppie e cerca di capire i loro sentimenti”. Un’edizione, questa di Temptatation Island, particolarmente attesa sia dagli autori che dal pubblico. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, non era certo che il reality potesse andare in onda quest’estate Continua dopo la foto















Per fortuna, alla fine, tutto è andato per il meglio. Dopo mesi difficili, il programma è pronto a regalare un po’ di spensieratezza. Proprio a questo proposito, arriva il messaggio di Bisciglia: “Avrà più impatto col pubblico perché c’è voglia di leggerezza in questo momento. Abbiamo sentito parlare per troppo tempo di cose brutte, ora c’è bisogno di essere spensierati”. Continua dopo la foto











Insomma, tutto pronto per la nuovissima edizione di Temptation Island! E, a giudicare dai primi spoiler trapelati sul web, ne vedremo delle belle! Appuntamento giovedì 2 luglio, alle ore 21.20! Pronti alla mitica frase cult di Filippo Bisciglia “Ho un video per te?”. Filippo Bisciglia è senza ombra di dubbio uno dei conduttori e personaggi televisivi più amati e conosciuti del panorama italiano.

Grazie alla sua simpatia, alla sua ironia e al suo talento, ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono con affetto. Durante la prima puntata di Amici Celebrities ha dimostrato di cavarsela abbastanza bene nel canto. Nel corso della seconda puntata del programma Filippo ha dimostrato di saper cantare molto bene, lasciando stupiti sia i componenti della giuria che il pubblico. Anche durante la terza puntata Filippo ha sbalordito tutti per le sue doti canore, risultando essere uno dei cantanti più bravi della scuola. Grazie alle sue doti canore è approdato alla puntata finale di Amici Celebrities.

