“Siete pronti?”. Piero Angela, 91 anni, a sorpresa arriva l’annuncio che fa tutti felici

Piero Angela inarrestabile. Il divulgatore scientifico, 91 anni, ha da poco dato un grande annuncio che farà felici tutti i suoi fan. Il prossimo 15 luglio tornerà in onda con le nuove puntate di “SuperQuark”. Nel dettaglio, si tratta di sette puntate in onda ogni mercoledì comprensive di un’appendice in seconda serata: una replica dei documentari “The Blue Planet” realizzati dalla Bbc.

Ed è un anno importante per il suo programma, che festeggia il 40esimo anniversario con l’arrivo di una nuova stagione in tv. L’annuncio è arrivato sul profilo Twitter della trasmissione: “Siamo qui nello studio di Superquark, sto registrando le puntate che andranno in onda a partire dal 15 luglio, mercoledì. Anche quest’anno le puntate saranno 7”, dice il conduttore con un videomessaggio che ha fatto presto un boom di visualizzazioni. (Continua dopo la foto)























“Vi racconto alcune cose, dietro le quinte – continua Piero Angela rivelando ai fan com’è nato il suo famoso programma – quest’anno sono 40 anni che facciamo Quark: abbiamo iniziato nell’80 a prepararlo. La prima puntata andò in onda in seconda serata, ma la seconda serata negli anni ’80 era alle 21.30. Durava 55 minuti. L’offerta televisiva era diversa”. (Continua dopo la foto)















L’occasione è così importante che il divulgatore ne approfitta per raccontare altri aneddoti sul programma: “All’epoca non si chiamava Quark, avevamo dato come titolo provvisorio “Diogene”. Alla fine, si è deciso di cercare un vero titolo. Ci fu una specie di lotteria, ognuno metteva dentro un titolo e da una cinquantina, venne fuori Quark, suggerito da Marco Visalberghi. Perché Quark era un po’ come andare dentro le cose. In fisica, è la particella più piccola all’interno dell’atomo”. (Continua dopo foto e post)









Siete pronti? Il #15luglio torniamo in onda.

Perché si chiama Superquark? Che differenza c’è con Quark? E come avrebbe potuto chiamarsi? #PieroAngela annuncia l’arrivo della nuova stagione Tv che festeggia i 40 anni e racconta alcuni aneddoti sulla sua nascita. pic.twitter.com/jIBHavoToh — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) June 25, 2020



“Siamo arrivati alla quarantesima edizione, qui abbiamo i nostri amici che vengono a registrare e abbiamo avuto molte difficoltà per colpa del Coronavirus. Soprattutto gli autori e i tecnici che sono andati in giro per la copertura, come ben sapete. Però ce l’abbiamo fatta, quindi appuntamento a mercoledì 15 luglio con la prima puntata della nuova edizione di ‘SuperQuark’, ha concluso Piero Angela. Appuntamento, dunque, il 15 luglio.

