Da quando Stefano De Martino e Belen si sono detti addio, una lunga sequela chiacchiere ha invaso l’universo del gossip. Belen per ora non risponde, Stefano De Martino, da parte sua pensa alla carriera e alla nuova veste di conduttore dove si trova a suo agio. A rispondere poi, per l’ex ballerino di Amici, ci pensa qualcun altro. Nelle scorse ore, Mariarosaria Leone, ex ballerina di ‘Made in sud’ è finita nell’occhio del ciclone, per via di un gossip pubblicato da Giornalettismo.com che l’avrebbe vista protagonista di una contesa amorosa (con un’altra donna) per conquistare il cuore di Stefano De Martino.

Poche ore fa, invece, l'ex danzatrice diventata mamma da un anno, sul proprio account Instagram, non vuole che il proprio nome venga associato a questa storia. Ecco le sue parole: "Sta girando questa notizia da un paio di giorni di una mia presunta relazione con Stefano De Martino. Volevo smentire tutto. Cosa si fa per un po' di like e notorietà… ah questi 'giornalisti'. Non è giusto diffamare così. Io non ho mai avuto nessun tipo di rapporto con questa persona. Sono anni che ho lasciato il mondo della televisione e dedico la mia vita alla mia famiglia. Vi prego di segnalare qualsiasi notizia in merito".























Come riporta Fanpage.it, anche lo speaker radiofonico, Gianni Simioli, citando alcune fonti vicine alla ragazza, fa sapere che Gianni Simioli, citando fonti vicine alla ragazza, fa sapere: "Quello che sta accadendo a una giovane madre napoletana è davvero surreale. Questa ragazza ha un figlio e proprio per lui anni fa decise di lasciare il mondo dello spettacolo".



















Nata a Pomigliano d'Arco (in provincia di Napoli) il 7 novembre 1986, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Maria Rosaria Leone ha sempre avuto una grande passione per il ballo. Già da piccolina, con le scarpette ai piedi, aveva dimostrato un talento eccezionale. E così, dopo il diploma presso l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici e la laurea in Scienze dell'educazione all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, si è dedicata al suo amore.

















Maria Rosaria è entrata a far parte del corpo di ballo di Made in Sud, la celebre trasmissione televisiva che ha dato successo a molti comici. Per diversi anni è stata una delle ballerine fisse del cast, dando prova delle sue abilità e conquistando i telespettatori. Ma da un po’ di tempo non la si vede più sul piccolo schermo. A quanto pare, oggi si dedica alla sua famiglia e si è ritirata dal mondo dello spettacolo.

